Milletvekili Fırat, partililerle buluştu

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat, Malatya'da AK Parti teşkilatı ile bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

İlk olarak AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret eden partinin Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü de olan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, burada İl Bşakn Vekili İsmail Hakkı Pekel ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Burada Sosyal Politika Başkanları ile de görülen Fırat, bazı ziyaretler de gerçekleştirdi. Ziyaretlerde AK Parti olarak bugüne kadar sağlıktan ulaşıma, sosyal haklardan ekonomiye kadar yapılan birçok çalışmaya da değinen Fırat, daha sonra kentte şehit, gazi ve yaşlı aileleri ile engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti. Malatya’da ki programlarının ardından Elazığ'a geçen Fırat, burada da aynı şekilde programlarına devan etti.

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