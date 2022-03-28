Battalgazi’deki prestij sokak çalışmaları sürüyor

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından Şire Pazarı’nı daha da canlı hale getirmek ve estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla startı verilen ‘Sokak Sağlıklaştırma’ çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2021 yılının Kasım ayında başlayan ve yüzde 75’i tamamlanan proje ile Şire Pazarı yeni bir görünüme kavuşacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla Battalgazi Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından dünya kayısı ihtiyacının karşılandığı kayısı başkenti Malatya’daki Şire Pazarı’na daha fazla yerli ve yabancı turist çekebilmek ve estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla Yenihamam Mahallesi’nde bulunan 120 metre uzunluğundaki Aras Sokak’ta sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor. Etaplar halinde yapılacak olan ve ilk etapta 62 dükkanı kapsayan çalışmaların yüzde 75’i tamamlandı. Dükkan cepheleri yenileme, aydınlatma ve alt yapı çalışmaları tamamlanan prestij sokakta, yol üst yapı çalışmalarına da başlanıldı. Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 2224 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ödüle layık görülen projenin tamamlanmasının ardından kentin tarihsel kimliği açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Şire Pazarı yepyeni bir görünüme kavuşacak.



“Şire pazarı hak ettiği değere kavuşacak”

Projenin tamamlanmasıyla Şire Pazarının hak ettiği değere kavuşacağını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya ve Şire pazarımız için büyük önem taşıyan projenin startını Battalgazi Belediyesi olarak 2021 yılında vermiştik. Sokak sağlıklaştırması çerçevesinde hayata geçirdiğimiz projemiz ile Şire Pazarını daha modern ve güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Şire pazarımız ne kadar güzel olursa, yerli ve yabancı turistlerimizin sayısı da o kadar artar. Dünya kayısı başkentimizi ne kadar turist ziyaret ediyorsa, mutlaka bu caddeyi ziyaret edip alışverişlerini yapıyorlar. O bakımdan bu caddemizin güzel olması gerek. Sağlıklaştırma çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Yerli ve yabancı turistlerimizin uğrak mekanı olan Şire pazarını hak ettiği değere kavuşturacağız” dedi.

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