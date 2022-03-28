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Başkan Gürkan, güney kuşak yolunda incelemelerde bulundu Gürkan: “Güney kuşak yolunu yıl sonunda ulaşıma açmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz”

İHA

Başkan Gürkan, güney kuşak yolunda incelemelerde bulundu Gürkan: “Güney kuşak yolunu yıl sonunda ulaşıma açmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Güney Kuşak Yolu’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Başkan Gürkan, “Malatya’nın trafik yükünü büyük oranda rahatlatacak olan Güney Kuşak yolundaki çalışmalar devam ediyor” dedi.
Güney Kuşak Yolu’ndaki çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Malatya Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “2020 yılından beri bu bölgede kamulaştırma çalışmaları yürütüyoruz. İlk etapta Beydağı Kentsel Dönüşüm projesinin yapılacağı alanda kamulaştırma çalışmaları yaptık. O bölgeyi TOKİ’ye teslim ettik ve konut çalışmaları başladı. Devamında ise Güney Kuşak yolumuzun bulunduğu alanda 200’ün üstünde bina yıkımı gerçekleştirdik. Buna bağımsız bölümleri de çarparsak 300400 tane bağımsız bölümün kamulaştırma süreçlerini tamamladık. Aynı zamanda enkaz kaldırmalarını yaptık. Hem kanalım yol aksının ortasına alınması ile ilgili ihalesi yapıldı, kazı çalışmaları başladı hem de Güney Kuşak yolundaki hafriyat ve yol çalışmalarını başlattık. Şu an çalışmaları devam ediyor” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, 2022 yılı sonunda Güney Kuşak yolunu ulaşıma açmak için 7/24 çalışmaları devam ettiğini söyledi. Başkan Gürkan, “Malatya trafik ve ulaşım noktasına tek artere sıkışmış bir şehir konumundaydı. Göreve geldiğimizden hemen sonra gerek Güney Kuşak yolu gerek Kuzey Kuşak yolunun, gerek Danişmend Gazi Bulvarı’nın, gerek Anayurt Bulvarı’nın bir an evvel yapılması noktasında talimatlarımızı ve planlarımızı gerçekleştirdik. Anayurt Bulvarı’nı bitirdik, Danişmend Gazi Bulvarı’nın büyük bir kısmı bitti. Alpertunga Bulvarı’nın şu anda enkaz çalışmaları yapıldı ve bitti. Kuzey Kuşak Yolu ve Güney Kuşak Yolu’nda da kamulaştırma çalışmalarını da yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Şu anda Kuzey Kuşak Yolu ile ilgili kamulaştırma işlerimizin büyük bölümünü bitirdik. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla şu anda Güney Kuşak Yolunda bulunuyoruz. Buradaki evlerin kamulaştırılması noktasında, enkaz bedelleri ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi noktasında belediyemiz 2020 yılından beri yoğun bir çaba harcamaktadır. Yaklaşık 400’ün üzerinde bir müstakil yapının kamulaştırma bedeli ödendi. özellikle kanalın hem konsept bakımından hem lokasyon anlamında hem güzel olması noktasında 5 metre genişliğindeki kanalın yolun ortasına alınması çalışmalarının devamı için ihalesi yapıldı ve çalışmalarımıza başladık. İnşallah hafriyatların kaldırılmasıyla birlikte 2022 yılı sonu itibariyle de Güney Kuşak yolumuzun da Kuzey Kuşak yolumuzun da trafik ve ulaşıma açılması noktasında yoğun çalışma içerisindeyiz. Yıllardır Malatya’nın kangren olmuş yaralarının bir bir neşter vurarak çözülmesi noktasında bütün ekibimizle birlikte gece gündüz 7/24 sahada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızın vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çalışmaları yapan ilgili daire başkanlıklarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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