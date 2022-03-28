Jandarma öğrencilerle birlikte ağaç dikti

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Orman Haftası çerçevesinde öğrencilerle fidan dikti.

Orman Haftası çerçevesinde, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Battalgazi Engelsiz Yaşam Merkezinde ve Yeşilyurt Serpil Şahin İlkokulunda eğitim gören öğrenciler ile birlikte fidan dikimi yaptı. Çocuklara hayvanat bahçesi gezdirildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli eğitimli köpekler tarafından gösteri yapıldı.

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