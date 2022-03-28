Cihat Arslan: Sonuna kadar başımız dik mücadele edeceğiz



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, sonuna kadar başları dik bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Süper Lig'de milli aranın ardından Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´da çalışmalar devam ediyor. Eksik kadro ile hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlılarda teknik direktör Cihat Arslan, idman başlamadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan, Türkiye'nin kadro zenginliği açısında en değerli kulüplerinden birine karşı oynayacaklarını belirterek "Başakşehir'de hem futbolcu olarak oynadım hem de teknik direktörlük yaptım. Farklı ve kaliteli bir camia. İşleyiş olarak da farklı özellikleri var. Zorlu bir karşılaşma. Milli takım arasında herkesin eksiklerini gidermek anlamında farklı yönleri vardı. Bu arayı bizim çok iyi geçirdiğimizi söyleyemem. Campi ve Philip dışındaki yabancı oyuncularımız kendi izinlerini kullandılar. Bizim iznimiz dışında 8-10 gündür gelmeyen oyuncularımız var. Bu da çalışma noksanlığını beraberinde getirdi. Kulüp bununla ilgili önlemleri noter huzurunda yapacaktır. Hala daha 4 oyuncumuz aramıza katılmadı. Ama kalanlarla çalışıyoruz. U19 takımında iyi performans gösteren gençlerle iyi bir grup olmaya çalışıyoruz. Önümüzde çok fazla gün var. En iyi şekilde hazır olmaya çalışacağız. Bundan sonra oynayacağımız iki takım haricinde üst kısımları ilgilendiren, Rize ve Giresunspor´la alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalar oynayacağız. Kendimiz için olmasa bile ligin adaleti açısından ortaya direnç koymamız gerekiyor. Tabii antrenman eksiği beni korkutuyor. Bunları giderip lige pozitif olarak geri dönüş yapmamız gerekiyor" dedi.

"KENAN İLE MUSTAFA GELDİ VE 9 KİŞİYE ÇIKTIK"

İdmanlarda 7 kişi ile çalıştıklarını belirten Arslan, "Gelmeyenleri sayarsak daha uzun olur. Gelenleri sayarsak, Campi, Mustafa, Muhammed, Atakan, Philip ve kaleciler vardı. Ertesi gün bunun diğer bölümü geldi. Az da olsa çoğaldık, iki kişi daha geldi. Kenan ile Mustafa geldi ve 9 kişiye çıktık. Bu yönetime değil, futbolculara serzenişti. Orada herkes meseleyi yanlış anlıyor. Ne olursa olsun herkes görevini yapmak zorunda. Eğer gelinmeyeceği söylenseydi, ben de buradaki arkadaşlara fazla izin verirdim. Bu kez onların izin konusunda da adalet sıkıntısı olurdu. Çünkü bu bizim iznimiz değil, kafa izniydi" diye konuştu.

"BİZİM BURADAN ASLA ÇEKİLME DERDİMİZ YOK"

Kalan haftaların iyi geçmesi için uğraştıklarını ifade eden Arslan, "Hafta sonu kiralık olan oyuncularımızı hem izledim hem de izlettik. Bu takımın seviye kaybettiği belli. Futbola olan saygımızdan biz mücadelemizi devam ettirelim. Kaybedersek bile seneye nasıl kazanabiliriz ona odaklanmamız lazım. Bunun hamleleri olması lazım. Bu da nasıl olur? Sahada vereceğiniz mücadeleyle olur. Malatya şehri de 'bu takım benim takımım' der. 'Bu takım düşse bile ben bu takımın arkasındayım' o zaman bir enerji ve sinerji ortaya çıkartabilirsiniz. Biz bunu kaybettik, tekrar ortaya koymaya çalışıyoruz. Altay maçında yaşanan hakem faciasının da bunda etkisi var. Takım orada çok kırıldı. Kırılınca da herkes milli arada kenara çekildi. Ama burası bizim meydanımız. Bizim buradan asla çekilme derdimiz yok. Burada sonuna kadar başımız dik mücadele etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"BİZ BUNLARI PARAYA MI BOĞDUK?"

Paralarını alamayan futbolcuların psikolojisinin zor olduğunu da sözlerine ekleyen Cihat Arslan, "Şu grup suçludur, bu grup suçludur demiyorum. Tabii yerine getirilmemiş olabilir. Bu sizin sahada veriminizin düşmesine neden olmamalı. Tam tersine `biz yapıyoruz, diğerleri yapamadı´ söylemeniz lazım. Psikolojik olarak tamam kabul ediyorum. Ama bir büyük mesele daha var. Süper Lig´in en az mücadele kazanan takımıyız. Bunu da sadece parayla açıklayamazsınız. Ne olacak? 10 gün yatan oyuncu parayı verdiğiniz de en çok koşan haline mi gelecek? Ben buna kızıyorum. Seneye de bunların transferleri var. Bizle olmasa da başka takımlarda olacak. Başka takımlar bunu irdelemiyor mu? Futbolcu antrenman yapmış mı? Tesise gelmiş mi? Bırakmış mı bırakmamış mı? Bu seneyi kaybedebilirsiniz. Bu jübile yapan oyuncular için geçerlidir. 2-3 milyon avro beklediğimiz oyuncular vazgeçerse bu kulüp için de sıkıntıdır. En büyük sıkıntı oyuncunun kendi geleceği içindir. Siz 8 haftayı kendiniz için oynayın ve seneye daha güzel imkanlara kavuşun. Burayı beğenmediniz, kabul. Çırpınmazsanız nasıl olacak? Altyapıdan 8-10 tane oyuncu geldi. Biz bunları paraya mı boğduk? Bunlar geleceğe yatırım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cihat Arslan'ın konuşması

İdmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-03-28 18:54:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.