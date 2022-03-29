Malatya öyküleri yarışması açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya öyküleri yarışması açıldı

İHA

Malatya öyküleri yarışması açıldı

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından Malatya Öyküleri Yarışması açıldı.
İnönü Üniversitesi tarafından Malatya Öyküleri Yarışması hakkında yapılan açıklamada, yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye de bin TL ödül verileceği bildirildi. Malatya Öyküleri Yarışması’nda seçici kurulda başta İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay olmak üzere toplam 22 kişi yer alıyor.
Malatya Öyküleri Yarışması hakkında ayrıntılı bilgi İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Malatya’da 24 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu
Cihat Arslan: Sonuna kadar başımız dik mücadele edeceğiz
YEREL HABERLER Cihat Arslan: Sonuna kadar başımız dik mücadele ...
Cihat Arslan: "Sonuna kadar başımız dik mücadele etmemiz lazım" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Takıma hala katılmayan 4 oyuncumuz var"
YEREL HABERLER Cihat Arslan: "Sonuna kadar başımız dik mücadele ...
Jandarma öğrencilerle birlikte ağaç dikti
YEREL HABERLER Jandarma öğrencilerle birlikte ağaç dikti
Öğrencilerin projeleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Öğrencilerin projeleri görücüye çıktı
Kayısıda monilya hastalığı uyarısı
YEREL HABERLER Kayısıda monilya hastalığı uyarısı
Down sendromluların çalıştığı kafeye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Down sendromluların çalıştığı kafeye yoğun ilgi
Başkan Gürkan, güney kuşak yolunda incelemelerde bulundu Gürkan: “Güney kuşak yolunu yıl sonunda ulaşıma açmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, güney kuşak yolunda incelemelerde ...
Battalgazi’deki prestij sokak çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi’deki prestij sokak çalışmaları sürüyor
Polisten kargaya şefkat eli
YEREL HABERLER Polisten kargaya şefkat eli
Miniklerden ilk resmi müsabakada 8 madalya
YEREL HABERLER Miniklerden ilk resmi müsabakada 8 madalya
Yeşilyurt Belediyesi yemek fabrikası, nezih ve kaliteli hizmetlerini geliştirip ilerletiyor Çınar: “Yemek fabrikamız, gastronomi projelerimize önemli katkılar sunuyor”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi yemek fabrikası, nezih ve ...
Akçadağ Toplumsal Mutabakat Derneği’nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Akçadağ Toplumsal Mutabakat Derneği’nin açılışı ...
Kayısı Çiçeği Şenlikleri work show ile sona erdi
YEREL HABERLER Kayısı Çiçeği Şenlikleri work show ile sona erdi
Doğa severler Levent Vadisi’nde buluştu
YEREL HABERLER Doğa severler Levent Vadisi’nde buluştu
Milletvekili Fırat, partililerle buluştu
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat, partililerle buluştu
Kayısı ağacından sanata yolculuk
YEREL HABERLER Kayısı ağacından sanata yolculuk
Milli boksörlere davullu zurnalı karşılama
YEREL HABERLER Milli boksörlere davullu zurnalı karşılama
Tekvando’da il heyecanı tamamlandı, grup heyecanı başladı
YEREL HABERLER Tekvando’da il heyecanı tamamlandı, grup heyecanı ...
Kayısının sağlığa faydaları panelde anlatıldı Özcan: “Kayısının sağlığı faydası Covid-19 döneminde daha da öne çıktı”
YEREL HABERLER Kayısının sağlığa faydaları panelde anlatıldı Özcan: ...
Hemşehri dernekleri fidan dikti Gürkan: “Ağacın toplum, insan ve dünya hayatında önemi çok büyüktür”
YEREL HABERLER Hemşehri dernekleri fidan dikti Gürkan: “Ağacın ...
Basın Müdürü Fatih Avcı’nın acı günü
YEREL HABERLER Basın Müdürü Fatih Avcı’nın acı günü
Akçadağspor, play-off’un ilk maçında galip
YEREL HABERLER Akçadağspor, play-off’un ilk maçında galip
Malatya Kadın Futbol Takımı ikide iki yaptı
YEREL HABERLER Malatya Kadın Futbol Takımı ikide iki yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.