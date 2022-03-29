FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan ve ismi açıklanmayan şüphelinin Battalgazi ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-03-29 12:59:04



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