Malatya Büyükşehir Belediyesine çevre ödülü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri’nde ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilir Çevre 2021 Akdeniz Üniversitesi 24. Çevre Hizmet Ödülü Programı çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan “Haşere ve Vektörler ile mücadelede Atıksız Alternatif Yöntemlerin Geliştirilmesi” projesi ödül aldı.

Malatya’da her yıl özellikle ilkbahar aylarında başlayıp, kış aylarına kadar uçan haşereler ile (sivrisinek, karasinek, tatarcık vs.) ilaçlama yöntemi ile mücadele ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı personelleri tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanan proje ile haşerelerle mücadelede sıfır atık ve sürdürülebilir çevre değerlerine hizmet eden doğal bir mücadele yöntemi olarak “kayısı reçineli şerit uygulaması” benimsendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının ilaçlama yerine uygulamaya başladığı proje, Sürdürülebilir Çevre 2021 Akdeniz Üniversitesi 24. Çevre Hizmet Ödülüne layık görüldü.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans salonunda 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen törende, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı’ya takdim edildi.

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