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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çizimle başladı, sergi açmak için gün sayıyor

İHA

Malatya'da 6 yıl önce arkadaşlarına özenerek karakalem ve yağlı boya çalışmaları yapmaya başlayan lise öğrencisi, eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmak için gün sayıyor.

Çizimle başladı, sergi açmak için gün sayıyor

Malatya’da 6 yıl önce arkadaşlarına özenerek karakalem ve yağlı boya çalışmaları yapmaya başlayan lise öğrencisi, eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmak için gün sayıyor.
Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Tuğra Yağız Aldeşer, 6 yıl önce okuldaki arkadaşlarına özenerek karakalem ve yağlı boya çalışmaları yapmaya başladı. Evlerinin bir odasını atölyeye dönüştüren ve burada çalışmalarını sürdüren Aldeşer, zamanla kendini geliştirerek 6 yılda onlarca esere imza attı.

Anne ve babası en büyük destekçisi
Karakalem ve yağlı boya ağırlıklı 60’a yakın eser oluşturduğunu ifade eden Aldeşer, “Fen Lisesi 10’ncu sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 56 yıldır resim çiziyorum. 5060 çalışmam var. Okulda birkaç arkadaşım güzel çizim yapıyordu. Bende de bu yetenek vardı. Ben de bir yerden başlayayım dedim. Çizim yapmaya başladım baktım oluyor. Yavaş yavaş ilerledim. Eğitimini de biraz internet üzerinden aldım. Annem ve babam en büyük destekçiyim. Çizimde kendimi geliştirdim. Bir sürü eser yaptım. Yağlı boya, akrilik boya, karakalem, tezhip sanatı, yakma sanatı, bir dönem ebru ile uğraştım” dedi.

Eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için gün sayıyor
Resim bölümünü de okumak istediğini kaydeden Aldeşer, “Malatya Parkta bir sergim olacak Mayıs ayına yakın bir sergi yapacağız. Okulda destek bu konuda. Ben iki üniversite okumak istiyorum. Hem resim bölümü hem de istediğimi bir bölümü okumak istiyorum. Resim yapmayı da ilerleteceğim” şeklinde konuştu.

Aile üyelerinden tam destek
Tuğra Yağız Aldeşer’e her daim destek olduklarını aktaran baba Veysel Aldeşer ise "Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Malatya’da görev yapmaktayım. Van Ercişliyim depremden dolayı Malatya’ya geldik. Oğlum ilkokul yıllarında bir arkadaşım resim yapıyormuş. Eve geldi bende resim yapmak istiyorum dedi. Biz resim defteri, boya aldık. Resim yaptıkça kendini geliştirdi ve bugünlere kadar geldi. Oğlumuzdaki resim sevgisini, yeteneğini keşfeden annesiydi. Anne ve baba olarak çok büyük destek veriyoruz. Oğlumuz bütün sanat dallarını seviyor. Son dönemlerde Fen Lisesi öğrencisi olması nedeniyle bazen ara veriyor. Çünkü hedefi bilim insanı olmak ve resimde kendini geliştirmek. Çocuğumuzun her zaman destekçisiyim” ifadelerini kullandı.
Torununun resim yeteneğini keşfettikten sonra onu sürekli resme teşvik ettiğini belirten Kadir Arıca da, ''Tuğra’nın ortaokul sıralarında başlayan resim merakını geçte olsa fark ettik ve bu yönde teşvik etmeye çalıştık. Çeşitli tualler yaparak, resim aletlerini yaparak yardımcı olmaya çalıştık. Sadece resim alanında değil diğer bilimsel çalışmalarda da başarılı bir öğrenci. Okuluna da gittik öğretmenleriyle de görüştüm resminin tanıtılması noktasında ricada bulundum. Torunum ilerde büyük bir ressam olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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