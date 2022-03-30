“Taziye” iki yıl aradan sonra yeniden sahnelendi

Malatya İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan “Taziye” isimli tiyatro oyunu Covid19 nedeniyle iki yıl sonra iki kez sahnelendi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile Prof. Dr. Nusret Akpolat, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, akademik personel, öğrenciler ve sanatseverler izledi.

Genel Sanat Yönetmenliğini İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan’ın yaptığı, Yazar Murathan Mungan’ın Mezopotamya üçlemesinin ikincisi olan “Taziye” isimli oyun, seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü.



Hazırlanan oyun, Covid19’dan 2 yıl sonra sahnelendi

“Taziye” oyununun yoğun bir ilgi gördüğünü, güzel tepkilerle karşılaşıldığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan, oyunla ilgili olarak, “Biz bu oyunu pandeminin ilk zamanlarında çıkartmak üzereydik, Sağlık Bakanlığının verdiği Covid19 haberi nedeniyle oyunu ertelemiştik. 2 sene sonra oyunu sergiledik. Ben 22 senedir İnönü Üniversitesindeyim. Öğrenciliğim ve akademik hayatım dâhil ilk defa böyle bir kalabalıkla karşılaşıyorum. İçerde 700 oturak var. Bin kişiye yakın salonda izdiham yaşadık. ‘Taziye’ oyununu biz defalarca oynamayı düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi güzel eleştiriler geliyor. İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğu olarak böyle bir oyun çıkartmış olmaktan gururluyuz, onurluyuz. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tiyatro sevenlerin beğenisini kazanan “Taziye” oyunu, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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