Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

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Malatya’da jandarma tarafından düzenlene FETÖ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Battalgazi ilçesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirilerek şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerine devam edildiği belirtildi.

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