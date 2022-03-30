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Polis korosundan konser

İHA

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Malatya'da polis ailelerine yönelik moral gecesi düzenlendi. Programda, Polis Korosu konser sundu

Polis korosundan konser

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Malatya’da polis ailelerine yönelik moral gecesi düzenlendi. Programda, Polis Korosu konser sundu
Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve eşi Songül Dağdeviren’in ev sahipliğinde düzenlenen programa, il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ile personel eş ve çocukları katıldı. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından teşkilat mensuplarından oluşan Polis Korosunun seslendirdiği parçalarla geceye katılanlar keyifli vakit geçirdi.
Program çocuklara yönelik balon ve sihirbazlık gösterisi akabinde düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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