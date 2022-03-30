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Başkan Gürkan, nakliyeciler sitesini ziyaret etti Gürkan: “Malatya’daki esnafın huzurlu ve rahat çalışması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz”

İHA

Başkan Gürkan, nakliyeciler sitesini ziyaret etti Gürkan: “Malatya’daki esnafın huzurlu ve rahat çalışması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret ederek nakliyeci esnaflarıyla bir araya geldi. Yapılan ziyarette Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’de yer aldı.
Nakliyeciler Sitesi Başkanı Halis Aydoğdu ve esnafları ziyaret eden Başkan Gürkan, nakliyeci esnaflarıyla istişare ederek esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Nakliyeciler Derneği Başkanı Halis Aydoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın şehr’ül emin olduğunu ve her zaman halk olarak kendisinden razı olduklarını söyledi.

“Başkanımızın her zaman yanındayız”
Malatya’nın her yerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın imzasının olduğunu ifade eden MESOB Başkanı Şevket Keskin, “ Sayın Belediye Başkanımız devamlı vatandaşın içerisinde, halkın içerisinde. Kendisi de yıllarca bu işi yapmış, çok kademelerde çalışmış ama bugün şehr’ül emin olarak Malatya’nın köyünde kentinde yapılan her hizmette parmağının izleri olduğunu görüyoruz. Malatya’da hangi ilçeye, hangi mahalleye giderseniz gidin başkanımızın bir imzası var. Kendilerine hem bundan dolayı hem de esnafımıza gösterdiği yakın ilgiden dolayı, Malatya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı şahsım olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Her zaman Sayın Başkana söylemiştim, iyi yaptığınız zaman her zaman yanındayız, yanlış yapıldığı zamanda uyarma bizim görevimiz” dedi.

“Hizmetlerimizde istişareye büyük önem veriyoruz”
Malatya’da esnafın huzurlu ve rahat çalışması için belediye olarak yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Nakliyeci esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunlarını ve isteklerini görüştük. Halis Başkan ve Şevket Başkan sorunlarla ilgili bizlere genel bir bilgi sundular. Bizim belediye olarak yapabileceğimiz, önüne geçebileceğimiz işlerin bizim tarafından yapılması noktasında, eğer bizi aşan kısımlar varsa ilgili birimlere, ilgili yetkili kurumlara iletmek şeklindeki görüşlerimizi kendilerine söyledik. Biz belediye olarak özellikle STK’lar olsun, meslek örgütleri olsun, sektörel bazdaki sektör temsilcileri olsun, kanaat ve yerel önderler olsun şehri birlikte yönetmek ve yol haritamızı birlikte oluşturmayı kendimiz için prensip haline dönüştürmüştür. Dolayısıyla nakliyeci kardeşlerimizin sorunlarını yerinde gördük ve inceledik, sorunları dinledik. Ben özellikle bütün nakliyeci kardeşlerimize teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Devletimize, milletimize, birliğimize, beraberliğimize, vatandaşlarımıza azami gayreti, azami fedakârlığı nakliyeci kardeşlerimiz gösteriyorlar. Bundan da bize bir şikâyette belirtmiyorlar. Halis Beyin başkanlığında ve değerli MESOB başkanımız Şevket Beyin başkanlığında Malatya’daki esnafın huzurlu rahat çalışması noktasında bizde belediyemiz ve belediyemizin birimleri olarak yoğun gayret içerisindeyiz.
Depremi geçirdik, pandemiyi geçirdik, ekonomideki dalgalanmaları hep birlikte yaşıyoruz ve bu süreç içerisinde mümkün olduğu kadar vatandaşımıza olumsuz bir şey bırakmama noktasında gece gündüz demeden bütün birimlerimizle yoğun bir gayret ve çalışma içerisindeyiz. Nakliyecilerimizin sorunları Halis Bey ve Şevket Başkanımız ifade ettiler. Mazotun ve diğer girdilerin istikrarı noktasında vatandaşa verdikleri fiyat noktasında sürekli çelişki yaşadıklarını ifade ettiler. Bizim temennimiz ve düşüncemiz devletimiz ve hükümetimiz bu konuda ki gerekli tedbirleri alacağına inanıyorum. Nakliyeci kardeşlerimize bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Şevket başkanımızla da çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız işlerde özellikle istişare noktasında hem esnafımızın menfaatinin korunması noktasında hem de fedakârlık etmesi gereken yerde fedakârlık etmesinde güzel bir birliktelik sergiliyoruz. Bu anlamda başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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