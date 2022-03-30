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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki mezarlıklarda ramazan temizliği

İHA

Battalgazi’deki mezarlıklarda ramazan temizliği

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı öncesi vatandaşların rahat mezarlık ziyareti gerçekleştirebilmeleri için ilçede bulunan tüm mezarlık alanlarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.
‘Temizlik İmandandır’ Hadisi şerifini kendine şiar edinen ve yaptığı örnek çalışmalarla vatandaşları Battalgazi’de tertemiz bir sabaha uyandıran Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması başlattı. Vatandaşların Ramazan ayı boyunca yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan mezarlıklar, ekiplerin hummalı çalışmalarıyla temizlenerek Ramazan ayına hazır hale getiriliyor. Mezarlıklarda atılan çöp ve katı atıklar temizlenirken, aydınlatma ve çevre düzenlemesine kadar birçok eksiklikler giderildi. İlk olarak Hatunsuyu Mezarlığında başlayan çalışmalar, ilçedeki tüm mezarlıklarda gerçekleştirilecek.
Gerçekleştirilen titiz çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürü Ali Aydoğan, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatlarıyla vatandaşlarımızın manevi duygularını yoğun şekilde yaşadığı mezarlık alanlarını, 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmeden başlatmış bulunuyoruz. Bir yandan ilçemizdeki rutin temizlik çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan da vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için başlattığımız temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı ilçemizdeki tüm mezarlık alanlarında sürdüreceğiz. Ekiplerimizin emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

“Mezarlığımız pırıl pırıl olmuş”
Gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerini ileten Hatunsuyu Mahallesi Muhtarı Cumali Demir, “Temizlik çalışmalarında tüm Türkiye’ye örnek olmuş Battalgazi Belediyemiz, mübarek Ramazan ayı öncesi mezarlıklarda bakım çalışması başlattı. Şuanda da mahallemizdeki mezarlığımız temizleniyor. Güzel bir çalışma yapılıyor. Mezarlığımız pırıl pırıl olmuş. Vatandaşlar rahat ve temiz bir şekilde mezarlık ziyareti gerçekleştiriyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve başarılı ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Ellerine ve yüreklerine sağlık” diye konuştu.

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