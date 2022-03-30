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Milletvekili Kahtalı, gençlerle buluştu Kahtalı: “Tüm dünya artık Türkiye’nin bölgede huzurun ve güvenin sağlayıcısı konumunda olduğunu çok iyi anladı”

İHA

Milletvekili Kahtalı, gençlerle buluştu Kahtalı: “Tüm dünya artık Türkiye’nin bölgede huzurun ve güvenin sağlayıcısı konumunda olduğunu çok iyi anladı”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı beraberinde İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve partililerle birlikte İnönü Üniversitesinde düzenlenen söyleşide gençlerle bir araya geldi.
Gençlerle sohbet eden Kahtalı, gençlerin talep ve isteklerini de dinledi. Programda bir konuşma yapan Milletvekili Kahtalı, gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Biz gençlerimizi çok seviyoruz. Gençler bizim için çok kıymetli. Bütün amacımız gençlerimize güzel bir ülke bırakmak. Bugüne kadar hep bu doğrultuda çalıştık bundan sonra da aynı istikamette çalışacağız. Son 20 yılda gençlere yönelik çok önemli yatırımlar yaptık. Gençlerimizin önünü açmak için önemli projeler hayata geçirdik. Gençlerimize daha iyi şartlar sunmaya gayret ettik. Biz bugüne kadar hep gençlerimizle yol yürüdük. Gençlerimiz kimin hizmet amacında kimin başka amaçlarda olduğunu çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için neler yaptığını çok iyi biliyor. Biz de gençlerimizi çok iyi biliyoruz. Bizim gençliğimiz milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, köklerine bağlı; vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıkan bir gençliktir. Biz her zaman gençlerimize güvendik güvenmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini aktaran Kahtalı, “2023'e doğru giderken ortaya bir takım hedefler koymuştuk. Terörden ekonomiye kadar birçok alanda iddiamız ve amacımız vardı. Terör konusunda Allah'a hamdolsun çok büyük operasyonlar yaptık ve terörü büyük oranda bitirdik. Yollar, köprüler, tüneller, hastaneler, barajlar gibi devasa ve önemli altyapı hizmetlerini hayata geçirdik. Hamdolsun geldiğimiz süreçte kendi elektrikli aracımızı yapıyoruz. Silah sanayinde Türkiye'nin yerlilik oranı yüzde 20’lerdeydi Allah'a şükürler olsun bugün yüzde 80’lere geldi ve şu anda ihracat yapar durumdayız. Bunların yanında Karadeniz'de, Akdeniz'de enerjide yerlilik çerçevesinde çalışmalar yürütüyoruz. Sondaj gemilerimiz bir yandan enerji arama faaliyetlerine devam ediyor. Bu yılsonu itibariyle de inşallah doğalgazımızı kullanır hale getireceğiz. Ekonomide dışı olan bağımlılığı her geçen gün azaltmaya gayret ediyoruz ve azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Biz bu ülkeye hizmet etme derdindeyiz” diyen Kahtalı, “Cumhurbaşkanımız bu ülkede 15 seçime girdi ve 15'inde de alnının akıyla çıktı. Biz onun önderliğinde yüzümüz ak bir şekilde ülkemize hizmet ediyoruz. Algılarla, iftiralarla üzerimize gelmeye çalışıyorlar ama bu algıların ve bu iftiraların gerçek olmadığını vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyanın en tecrübeli liderlerinden biri. Biz bugüne kadar hep milletimizin menfaatini ve refahını düşündük. Attığımız her adımda milletimizin bir çıkarı var mı bu işte diye düşündük ama bazıları sürekli algı ve iftira üzerine bir siyaset yürüttüler. Şu anda da ekonomi üzerinden bir algı yapmaya çalışıyorlar. Benim gençlerden istirhamım bu algılara karşı doğru bildiklerini söylemekten çekinmesinler. Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye hizmetlerini anlatsınlar. Ülkemizin 20 yılda nereden nereye geldiğini çok iyi anlatsınlar. Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada söz sahibi ise bu Cumhurbaşkanımızın ve AK Partinin eseridir. Bugün Türkiye savaşan iki ülkenin temsilcilerini İstanbul’da aynı masada topluyor. Bu, dünyaya çok güçlü bir mesajdır. Diğer ülkelere Türkiye’nin ne kadar güçlü ve barışçıl bir ülke olduğunu, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan sıkıntıda Türkiye’nin elini taşın altına koyarak nasıl müdahale ettiğini ve bölgede huzurun Türkiye tarafından sağlandığının mesajıdır. Türkiye bugün hiçbir devletin yapamadığını yaparak savaşan iki ülkeyi aynı masa etrafında topladıysa bu başarı Cumhurbaşkanımızın başarısıdır. Bunu ancak gerçek bir lider yapar. Savaşın başından beri sergilenen duruş ve dengeli diplomasi bugün tüm dünyanın takdirini kazandı. Tüm dünya artık Türkiye’nin bölgede huzurun ve güvenin sağlayıcısı konumunda olduğunu çok iyi anladı” diye konuştu.

Burada öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Kahtalı, daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi.

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