Milletvekili Tüfenkci Kernek'te gençlerle buluştu Tüfenkci: "Birileri gençlere Z,Y kuşağı desin, biz Teknofest kuşağı diyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tüfenkci Kernek'te gençlerle buluştu Tüfenkci: "Birileri gençlere Z,Y kuşağı desin, biz Teknofest kuşağı diyoruz"

İHA

Milletvekili Tüfenkci Kernek'te gençlerle buluştu Tüfenkci: "Birileri gençlere Z,Y kuşağı desin, biz Teknofest kuşağı diyoruz"

Kernek Külliyesi’nde gençlerle bir araya gelen AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, muhalefetin gençliği Z ve Y kuşağı olarak adlandırmasına gönderme yaparak kendilerinin gençliği Teknofest kuşağı olarak gördüğünü belirtti.

AK Parti (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kernek Külliyesinde gençlerle buluştu. Buluşmada yaptığı konuşmada AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençleri odak noktaya alarak kurulduğunu vurgulayan Tüfenkci, “AK Parti bu ülkenin geleceğine güvenilerek kuruldu ve Allah’a hamdolsun 21 yılda milletin çizmiş olduğu istikamet doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Biz 5 seçim geçirdik ve her seçimde millete hesap verdik, millet bizi onayladı. İnşallah 2023’te de önümüzde bir seçim var, yine millete hesap vereceğiz. Milletin önüne gideceğiz ve millet bize onay verirse inşallah Cumhuriyetin 100. yılında da Türkiye’yi dünyada lider ülke konumuna Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde getireceğiz” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız gençlere hep güvendi"
Bu günlerde birçok siyasi kesimin özellikle gençler üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını da belirten Tüfenkci, “Bu çevreler gençler üzerinden hesap görmeye çalışsa da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kurulduğundan bu yana gençlere hep güvendi. Önce seçilme yaşını düşürdü daha sonra seçme yaşını düşürdü. Bugün gençlere destek verdiğini söyleyen partilerin hiçbirisi geçmişte iktidarda olduklarında da asla ve asla gençlere güvenerek ne seçme yaşını ne de seçilme yaşını düşürmedi. Hani siz bugün gençler üzerinden sosyal medyada hesap kesenler geçmişte yapmış olduğunuz icraatlara baktığınızda üniversitelerin sayısı ne kadardı, Türkiye’de üniversite oranı ne kadardı? Biz iktidara geldiğimizde 76 tane üniversite vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, ‘Her ile üniversite kuralım gençlerimizi oradan oraya taşımayalım. Her ilimiz üniversitedeki gençlerle buluşsun, o gençlerin o ile olan katkılarını görelim’. Ve gerçekten de 81 ilde AK Parti döneminde üniversitelerimizi oluşturduk. 76 olan üniversite sayımızı bugün 207’lere çıkardık. Yine öğrenci yurtları sayısına da baktığımızda nereden nereye denilecek oranda ve kıyas kabul edilemeyecek oranlarda artış sağladık. Doktora öğrencilerine ve araştırma görevlilerine burs yoktu, AK Parti döneminde oldu” diye ekledi.

"Onlar Z ve Y, biz Teknofest kuşağı diyoruz"
Birilerinin gençlere Z veya Y kuşağı sıfatı koymasını da anımsatan Tüfenkci, “Birileri gençlere Z kuşağı Y kuşağı desinler, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz Teknofest kuşağı diyoruz. Yani bilimle ilimle istikametini tayin eden ve teknolojiyi sonuna kadar bu ülkenin hayrına kullanan gençler noktasında ifade ediyoruz. Gençler şunu görün, AK Parti ile beraber Savunma Sanayimiz daha önce yüzde 20’lerdeydi. Millileşme oranı bugün yüzde 80’lerde. Biz savunma sanayinde yerli ve milliyiz. Onun için Türkiye’ye operasyon çekmekte zorlanıyorlar, onun için Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere operasyon çekerken dış güçler fiili saldırılarla değil içten algılarla operasyon çekmeye çalışıyorlar. Onun için finansal araçlarla operasyon çekmeye çalışıyorlar, onun için döviz üzerinden operasyon çekmeye çalışıyorlar. Ama ne üzerinden operasyon çekerlerse çeksinler, milleti yanınıza alırsanız, gençleri yanınıza alırsanız inanın operasyonların hepsini de siz gençler boşa çıkaracaksınız. Çünkü biz 2002’de iktidara gelirken dedik ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve daha sonra dedik ki ‘Yeter söz milletindir’ millet ne diyorsa o olacak dedik. Onun için gençlere önem verdik, onun için gençlerin gelişmesi ve değişmesi noktasında gayret gösterdik. Geldiğimiz nokta itibari ile elbette ki ülke için bütün hayallerimizi gerçekleştiremedik. Çok sözümüz var, yapacak çok işimiz var, gidecek çok daha fazla yolumuz var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na Malatya’ya yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür eden Milletvekili Tüfenkci, “Sırf Malatya’da 350 milyonun üzerinde yatırım yaptık. Orduzu tarafına giderseniz bir spor kompleksini görürsünüz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da belki de tek olan jimnastik salonunu hayata geçiriyoruz. yüzme havuzu futbol voleybol basketbol sahalarının tamamının içinde olduğu bir Spor kompleksi. Yine Melekbaba’da 100 dönümün üzerinde modern bir kompleksi hayata geçirdik. Yakınca’da yine aynı şekilde bir spor kompleksi, yüzme havuzunu hayata geçiriyoruz. Yine Büyükşehrimizin katkılarıyla Orduzu’da 5000 bin kişilik Olimpik Yüzme Havuzunu hayata geçiriyoruz. Beydağı Gençlik Kampımızı Malatya Büyükşehir Belediyesi ihale etti. Gençlik Spor Bakanlığımızla ortaklaşa yürüttüğü bir proje orada gençlik kampını oluşturuyoruz. inşallah bittiğinde oraları da siz gençler çok rahat bir şekilde kullanacaksınız. Oralarda sizler faaliyet göstereceksiniz. Bugün birçok noktada gençlik merkezlerimiz var özellikle gençlerimizin istediği bütün kurslar emrinize amade” şeklinde konuştu.

Gençlerin istihdamını desteklemek adına özellikle teşvikleri hayata geçirdiklerini de dile getiren Tüfenkci, “Sigorta primlerini bizler üzerimize alıyoruz. Tabi belirli bir süre. Gençlerin meslek edinme noktasında bir yıllık bu meslek edinme süresince sigortasını ve ücretini devlet olarak hükümet olarak bizler karşılıyoruz yine sanayide çıraklık da bulunan gençlerimizin özellikle son sınıftaki ücretlerini arttırdık hem de oralarda iyileştirmeler yaptık” dedi.

"Bütün çabamız Türkiye’yi büyütmek"
AK Parti olarak amaçlarının Türkiye’yi her yıl yüzde 5’in üzerinde büyütmek olduğunun da altını çizen Tüfenkci, “Peki yüzde 5’in üzerinde büyürse Türkiye gençlerin ne faydası var? Şu faydası var; biz her yıl yüzde 5’in üzerinde büyütürsek Türkiye’yi en az 900 bin1 milyon arası gencimize yeni iş ve aş bulmuş oluruz. Onun için bütün çabamız Türkiye’yi büyütmek. 2021’de bütün olumsuzluklara rağmen pandemiye rağmen dünyadaki ticaret hacminin dar olmasına rağmen Türkiye’yi yüzde 11 büyüttük. 2022’de de hiç ummadığımız bir şekilde dünya konjektöründen kaynaklı sıkıntıların bir takım ekonomik dalgalanmalar olsa da inanın bunlar geçici. İnşallah enflasyonu düşüreceğiz hem de 2023’te tek haneli rakamlarla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme
YEREL HABERLER Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme
Malatya Büyükşehir Belediyesine gastronomi ödülü
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesine gastronomi ödülü
Milletvekili Kahtalı, gençlerle buluştu Kahtalı: “Tüm dünya artık Türkiye’nin bölgede huzurun ve güvenin sağlayıcısı konumunda olduğunu çok iyi anladı”
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, gençlerle buluştu Kahtalı: “Tüm ...
Battalgazi’deki mezarlıklarda ramazan temizliği
YEREL HABERLER Battalgazi’deki mezarlıklarda ramazan temizliği
Farkındalık için 30 dakika kitap okudular
YEREL HABERLER Farkındalık için 30 dakika kitap okudular
Malatya’da marketlere denetim Vali Baruş başlattı, ekipler devam ettirecek
YEREL HABERLER Malatya’da marketlere denetim Vali Baruş başlattı, ...
Yeşilyurt Belediyesi e-imar başvuru sistemini vatandaşların hizmetine sundu Çınar: “Bölgemizde e-imar sistemine geçen ilk belediye olduk”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi e-imar başvuru sistemini ...
Başkan Gürkan, nakliyeciler sitesini ziyaret etti Gürkan: “Malatya’daki esnafın huzurlu ve rahat çalışması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, nakliyeciler sitesini ziyaret ...
Yaklaşık yarım asırdır ağaçlara şekil vererek geçimini sağlıyor Ahşap ustası: “Sevgisi kavgası ahşapla olan kişi her zaman doğayla barışıktır”
YEREL HABERLER Yaklaşık yarım asırdır ağaçlara şekil vererek ...
Polis korosundan konser
YEREL HABERLER Polis korosundan konser
Engelli gence doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Engelli gence doğum günü sürprizi
Türk ve Rus ortaklığı gelişiyor Malatya’daki 8 tekstil firmasının üst düzey yöneticileri 42 Rus firması yöneticileri ile görüştü
YEREL HABERLER Türk ve Rus ortaklığı gelişiyor Malatya’daki 8 ...
Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
“Taziye” iki yıl aradan sonra yeniden sahnelendi
YEREL HABERLER “Taziye” iki yıl aradan sonra yeniden sahnelendi
Avrupa Şampiyonu Akbaş’tan Müdür Dağdeviren ziyaret
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonu Akbaş’tan Müdür Dağdeviren ziyaret
Çizimle başladı, sergi açmak için gün sayıyor
YEREL HABERLER Çizimle başladı, sergi açmak için gün sayıyor
Malatya’da kolonlarında çatlama iddiasıyla bir apartman tahliye edildi
YEREL HABERLER Malatya’da kolonlarında çatlama iddiasıyla bir ...
Malatya'da, kolonlarından 'ses' gelen 45 yıllık Dağlı Apartmanı tahliye edildi
YEREL HABERLER Malatya'da, kolonlarından 'ses' gelen 45 yıllık Dağlı ...
Malatyalı işitme engelli futbolcular sessizce 1.Lig’e çıktı
YEREL HABERLER Malatyalı işitme engelli futbolcular sessizce 1.Lig’e ...
Küçük Aras’ın Türkiye üçüncülüğü sevinci
YEREL HABERLER Küçük Aras’ın Türkiye üçüncülüğü sevinci
Halk oyunlarında birincilik için ritim tuttular
YEREL HABERLER Halk oyunlarında birincilik için ritim tuttular
Tüfenkci: “Kanun teklifi önemli düzenlemeler içeriyor”
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Kanun teklifi önemli düzenlemeler ...
Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor Üreticiler don olmaması için dua ediyor
YEREL HABERLER Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ...
Özel güvenlik görevlilerine eğitim
YEREL HABERLER Özel güvenlik görevlilerine eğitim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.