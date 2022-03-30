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Malatya’da yol kenarında bulunan gencin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İHA

Malatya’da yol kenarında bulunan gencin ölümüyle ilgili yeni gelişme

Malatya’da yol kenarında bulunan gencin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında polis ekipleri, olayda kullanıldığı belirlenen kiralık bir aracı park halinde buldu.
Edinilen bilgilere göre, 28 Mart Pazartesi 22.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Vaizpınar Caddesi üzeri yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bacaklarından tüfekle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerindeki elbiseleri parçalanmış halde bulunan şahsın 24 yaşındaki Enes Yıldırım olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede yaptığı detaylı incelemede sahte olduğu değerlendirilen 2 adet araç plakası buldu.
Enes Yıldırım’ın cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler olayda kullanıldığı tespit edilen bir aracı Sivas Caddesi üzerinde park halinde buldu. M.Ç. tarafından olay günü gündüz saatlerinde kiralandığı öğrenilen aracın cinayetin işlendiği saatlerde olay yerinde bulunduğu gece 23. 45 sularında ise bölgede ayrıldığı belirlendi.
Park halinde araç incelenmek üzere çekici yardımıyla polis merkezine götürülürken, bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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