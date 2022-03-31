Arguvan’da öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek için çaba

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek amacıyla münazara turnuvası finali yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 20212022 Eğitim Öğretim yılında ilçede okuyan ortaokul ve lise öğrencilerinin kendine güven ve sorumluluk duygularının gelişmesi, toplum içinde kendini ifade edebilmeleri, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek, herhangi bir konuda farklı görüşleri, mantık yürütme, tezler, istatistikî bilgilerle savunmak, antitezler üretme yeteneğini geliştirmek ve yeni düşünceler ortaya koyma yeteneklerini geliştirmek amacıyla münazara turnuvası finali gerçekleştirilerek ilgi gördü. Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çık Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) konferans salonunda yapılan ortaokullar arası münazara turnuvası finaline, İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, protokol üyeleri, şube müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuva renkli anlara sahne oldu. Finali kazanan okul Atmalılar Ortaokulu oldu. Kupalarını İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü ’nün elinden aldılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay yarışmaya katılan danışman öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Yarışmaya katılan öğrencilere günün anısına hediye verildi.

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