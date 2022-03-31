Rektör Karabulut’a ödül

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından “Geleneksel Tıp Ödülü” takdim edildi.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nin (AGYD) ev sahipliğinde düzenlenen Ankara’ya Değer Katanlar Ödül Töreni’nde, ödülünü AGYD Yönetim Kurulu adına dernek başkanı Ömer Uzun’un elinden alan ve bu ödüle layık görüldüğünden dolayı onur duyduğunu ve çalışma azminin daha da arttığını vurgulayan Rektör Karabulut, “Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen Ankara’ya Değer Katanlar Ödül Töreni’nde beni Geleneksel Tıp Ödülüne layık gören herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz için bilimin ışığında Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile özenle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Anadolu’nun bin yıllık geleneksel tıbbını Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile bilimsel olarak desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.