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Malatya’da Okul Sporları Yüzme Küçükler BayBayan İl Birinciliği yarışmaları tamamlandı. Kulaçlar il birinciliği için atıldı.

Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda üç gün süren ve sona eren Yüzme yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarışmacı 65 sporcunun katılımı ile düzenlenen Okul Sporları Yüzme Küçükler BayBayan İl Birinciliği şampiyonası sonunda dereceye giren sporcu öğrenciler, grup şampiyonasında Malatya’yı temsil edecekler.

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