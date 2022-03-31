Malatya’da silah ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya’da gençlerin silah ve bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00'da Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Efendi Sokak'ta alacak verecek meselesi yüzünden S.Ş., M.Ş. ile E.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda göğüs bölgesine bıçak darbesi alan E.D. yaralanırken, S.Ş. tarafından silahla bir el havaya ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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