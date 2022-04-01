Başkan Gürkan'dan Ramazan ayı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gürkan mesajında “Ramazan ayının huzur ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayının başlaması nedeniyle yayımladığı mesajında “On bir ayın sultanı Ramazan ayının, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi temenni ediyorum” dedi. Ramazan ayına bir yanda süren RusyaUkrayna savaşı ve korona salgını gölgesinde girdiklerini belirten Gürkan, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır. Ramazan ayına, hemen yanı başımızda yaşanan ve tüm dünyayı bir şekilde etkileyen bir savaş ve hala devam etmekte olan salgın ile giriyoruz. Ramazan Ayı vesilesiyle bir yandan yaşanan savaşın sona ermesini, bir yandan da devam eden salgının artık son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının yoksulların gözetildiği ve iftar sofralarının paylaşıldığı bir ay olduğunu belirten Gürkan, “Aynı zamanda millet olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından kaçırılmaması gereken bir fırsat ayı. Bu ayda birbirimize daha çok kenetlenelim, birlik ve beraberliğimizi sergileyelim. Bu vesileyle Ramazan ayının bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam âleminin Ramazanı Şerif’ini tebrik eder, tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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