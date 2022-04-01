Başkan Sadıkoğlu’ndan Ramazan ayı mesajı “Manevi güzellikleriyle insanlığı kucaklayan Ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşıyoruz”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ramazan ayı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Ramazan ayının sevgi, kardeşlik ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı ve manevi güzellikleriyle insanlığı kucaklayan bir ay olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayının, şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerimizin, hemşerilerimizin ve tüm İslam Alemi’nin Mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmesini, bereket, barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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