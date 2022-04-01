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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi

DHA

Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, yol kenarında bacaklarından tüfekle vurulmuş cesedi bulunan Enes Yıldırım'ın (24) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Hanımınçiftliği Mahallesi'nde 28 Mart günü yol kenarında kanlar içinde yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, bacaklarından tüfekle vurulan kişinin Enes Yıldırım olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi olarak 5 kişiyi gözaltına aldı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-04-01 12:41:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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