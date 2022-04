Esenlik Ramazan’a hazır Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü: ''560 üründe yüzde 40’a varan indirimler var''

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketlerde, Ramazan ayının başlaması ile birlikte yüzlerce üründe indirime gidildi. Genel Müdür Ata Ünlü, Esenlik olarak her zaman Malatyalıların yanında olduklarını belirterek “560 üründe yüzde 40’a varan indirimler var” dedi.

Esenlik A.Ş Genel Müdürü Ata Ünlü, Ramazan ayının başlaması ve son günlerde yaşanan bazı ürünlerdeki stok sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Esenlik A.Ş.’nin artık aranan bir marka haline geldiğini belirten Ata Ünlü, geniş ürün yelpazesiyle alanında her türlü gereksinime cevap verdiklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda birinci önceliklerinin kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak olduğunu belirten Ünlü, “Sağladığımız hizmetlerle sektördeki, saygınlık ve güvenirlik konusunda her zaman zirvede yer almak istiyoruz” dedi.

Malatya’da fiyatları Esenlik Marketlerin belirlediğini de anımsatan Ünlü, “Malatya'da Esenlik olmazsa fiyatlar bu kadar uygun olmaz. Diğerleri bizi takip ediyor. Esenlik marketler sayesinde Malatyalı kaliteli ve uygun ürüne sahip oluyor. Ürün tedarikinde hiç bir eksiğimiz ve sıkıntımız bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

Tüm çalışma arkadaşları ile birlikte Esenlik’i daha iyi bir noktaya taşıma adına büyük gayret sergilediklerini de belirten Ünlü, “Geldiğimiz güne göre Esenlik her geçen gün daha iyi bir noktaya doğru gidiyor ve gitmeye de devam edecek. Piyasada anormal bir durum var. Piyasa stabil değil. Günlük fiyat geçişleri oluyor. Bizde alış fiyatımıza göre satış rakamımızı belirlemek zorundayız. Aksi takdirde sattığınız malı yerine koyamazsınız. Bizim kar etmek gibi bir amacımız yok. Esenlik olarak bizim asıl felsefemiz zarar etmeyelim yeter. Biz Malatya’ya hizmet etmekle mükellefiz ve halka hizmet ediyoruz. Biz zarar edersek zararımızı sübvanse edecek hiçbir yerde yok. Zarar bir yere kadar taşınabilir ama ilerisi iflastır. Allah korusun Esenlik’in zarar ettirmemleliyiz. Aksi takdirde bütün kepenkler kapanır ve bütün çalışanlarımız işsiz kalır. Bununda farkındayız ve zarar etmemek için gayret gösteriyoruz. Bütün arkadaşlarımız canla başla çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Malatya’yı şekersiz koymayız”

Son günlerde Malatya’da şeker stokunda sıkıntılar yaşandığı iddialarını da değerlendiren Genel Müdür Ünlü, “Şuan hiçbir marketimizde şeker sıkıntısı yoktur. Esenlik olarak bizler daha öncesinden tedbirlerimizi aldık. Marketlerimizde şeker eksikliğini hissettirmeyecek kadar şekerimiz var. Vatandaşlarımız panik yapmasın ve tedirgin olmasınlar. Biz Malatya’yı şekersiz koymayız. Panik olursa sıkıntı olur. Herkes ihtiyacı kadar şeker alsın. Vatandaş fazla şeker aldığı takdirde komşusunun hakkını almış olacak. Onun için herkes ihtiyacı kadar alsın.” dedi.

“Paniğe gerek yok stoklarımız yeterli durumda”

Esenlik Marketlerde tüm ürünlerde yeteri kadar stoklarının bulunduğunu ve bu konuda kimsenin endişe duymaması gerektiğini de belirten Ünlü, “Özellikle şeker, ayçiçek yağı ve un da Malatyalı hemşerilerimize yokluğu yaşatmadık. 20 gün önce yağ fiyatları ile ilgili spekülatif bir piyasa oluştu, bir dedikodu oluştu. Milleti paniğe sevk etmek isteyen kötü niyetli insanlar vardı. O panikli günlerde bazı marketler yağı stoklayıp satmazken biz olan bütün yağlarımızı kapının önüne kule yaparak gelen bütün müşterilerimize istedikleri kadar yağ satışı yaptık. Biz o an piyasadaki paniği önlemek istedik. Yapmış olduğumuz yağ kulelerini vatandaşlarımız görünce o panikli havadan çabuk çıktılar ve herkes ihtiyacı kadar yağ almaya başladı. Şuan hiçbir şubemizde hiçbir ürünümüzde sıkıntı yok ve stoklarımızda yeterli durumda. Malatyalı halkımız tedirgin olmasın” ifadelerine yer verdi.

“KDV indirimini uyguladık”

1 Nisan tarihi itibariyle gıda gruplarının dışındaki temizlik, deterjan ve kağıt grubunda açıklanan KDV indirimini marketlerdeki ürünlere yansıttıklarını da kaydeden Ata Ünlü, “Bütün arkadaşlarımız KDV indirimi için etiketleri değiştirip ürünleri yeni fiyatlarıyla müşterilerimize sunuyoruz. Bu konuda sağ olsun bizim en büyük destekçimiz Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızdır. Selahattin Başkanımız bizlere piyasayı takip edin ve Malatyalı hemşerilerimize hiçbir ürünün eksikliğini yaşatmayın talimatını verdi. Bizde bu gayretin içerisindeyiz. Sayın başkanımızın bu talimatları çerçevesinde zamanında yeteri kadar tedariklerimizi yapıyoruz ve Esenlik marketlerimizin hiç birinde hiçbir ürünün eksikliğini yaşatmıyoruz” şeklinde konuştu.

Ramazan ayına özel indirimlerin artık Esenlik Marketlerde gelenekselleştiğine de dikkat çeken Ünlü, “Ramazan ayında toplamda yüzde 25 ile 40 arasında indirime gidiyoruz. Esenlik Marketlerimizde toplamda 560 ürünümüzde indirim yapıyoruz. Esenlik halkımızın yanında olmaya devam ediyor” dedi.

“Hediye çeklerimiz bütün şubelerimizde geçerli”

Yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayında, hayırseverlerin yapacakları yardımlarında da Esenlik olarak çalışmaları tamamladıklarını belirten Genel Müdür Ata Ünlü, “Hediye çeklerimizi hayır işinde kullanacak olan hayırsever insanlarımız hediye çekleri üzerindeki miktarı kendileri belirleyerek istedikleri rakamda hediye çeki kendilerine temin ediyoruz. Hediye çeklerini alanlar hediye çekleri üzerinde yazılı olan miktar kadar bütün marketlerimizde istedikleri ürünleri alabilirler. Bu hediye çeklerimiz yıl boyunca devam etmektedir. Ramazan ayında hediye çeki almak isteyen hayırseverlere de ayrıca iskonto yapıyoruz. Hediye çeklerin hem bizlere hem de alanlar için bir kolaylığı var. Koli taşımak ve kolilerin sevkiyatını yapmak yorucu ve zor bir iştir. Gelen yardım paketlerin içerisinde neredeyse hepsinde aynı ürün var. Bizim hediye çeklerimizle marketlerimize gelen insanlarımız ihtiyacı olan bütün ürünlerimizden hediye çeklerimizle alabilecekler” diye konuştu.

“Esenlik Malatyalıların öz kaynağıdır”

Esenlik Şirketi’nin Malatyalıların öz kaynağı olduğunu da sözlerine ekleyen Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bundan dolayı ben Malatyalı hemşerilerime diyorum ki; bize sahip çıkın, bizim yaşamamız lazım, devam etmemiz lazım ve daha güçlü olmamız lazım. Malatyalılar bize bu desteği veriyor. Biz de vatandaşlarımızdan aldığımız güçle ve Sayın Selahattin Gürkan başkanımızın bize olan maddi, manevi destekleriyle daha iyi noktalara ekibimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esenlik marketleri kişilerin değil Malatyalıların öz marketidir. Kişiler gelip geçicidir, kurumlar kalıcıdır. Biz de görev yaptığımız sürece iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Esenlik Malatyalıların öz kaynağıdır ve bütün Malatyalı hemşerilerimizden bu değere sahip çıkmalarını istiyoruz. Bütün hemşerilerimizin mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

