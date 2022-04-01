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Lösemi hastası çocuklara ve ailelerine moral ziyareti “Löseminin İlacı Mutluluk ve Sevgidir”

İHA

Lösemi hastası çocuklara ve ailelerine moral ziyareti “Löseminin İlacı Mutluluk ve Sevgidir”

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji bölümünde tedavi gören lösemili çocuklara ve ailelerine moral aşılamak adına düzenlenen etkinliğe katılarak çocuklara hediyeler dağıttı.
Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği tarafından lösemiye karşı farkındalık oluşturmak ve lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek vermek amacıyla Onkoloji Hastanesinde özel bir etkinlik düzenlendi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, Karaciğer Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Sezai Yılmaz, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan’da etkinliğe katılarak lösemili çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiler.
Renkli ve güzel anların yaşandığı etkinlik sırasında Yeşilyurt Kent Konseyinde açılan bez bebek kursuna katılan kursiyerler tarafından lösemili çocuklar için özel olarak üretilen bez bebeklerin de yer aldığı hediye paketleri tedavi gören çocuklara dağıtıldı. Tedavi gören çocukları odalarında tek tek ziyaret ederek yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise acil şifalar dileğinde bulundu. Başkan Çınar, löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, ilacının da mutluluk ve sevgi olduğunu söyledi.
Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi ile ortaklaşa güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederken, lösemili çocuklara moral ve motivasyon aşılayan bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini söyledi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, lösemili çocuklar ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, “ Sizler bizim misafirimizsiniz, yavrularımız küçük yaşlarda büyük tedaviler görüyorlar. Bizlerde her zaman yanınızdayız, bugünde sizlere moral aşılamak, hediyeler vererek sevindirmek ve tedavi sürecinize katkı sunmak amacıyla yine sizlerle bir aradayız. Böylesine güzel ve anlamlı bir organizasyona katkılarını esirgemeyen Yeşilyurt Belediyesine ve Yeşilyurt Kent Konseyine de teşekkür ediyorum” dedi.
Lösemili çocuklar ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve tedavi süreçlerine destek verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise lösemi hastalığının ilacının mutluluk ve sevgi olduğunu ifade ederken, çocuklarının moral ve motivasyonlarının yükseltmenin insani ve vicdani bir görev olduğunu, Yeşilyurt Belediyesi olarak da üzerlerine düşen tüm görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, erken tanı ve tedavinin bu süreçte büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyemiz, Yeşilyurt Kent Konseyimiz ve Turgut Özal Tıp Merkezimiz tarafından düzenlenip, İşadamımız Rıdvan Budak’ın da katkı sunduğu güzel ve anlamlı bir etkinlikte lösemi tedavi gören evlatlarımızla ve onların aile fertleriyle bir araya geldik. Toplumun tüm kesimlerinin sorun ve sıkıntılarının çözüme kavuşturulması noktasında çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışan yerel bir yönetim olarak, Yeşilyurt Kent Konseyimizle işbirliği halinde yaptığımız sosyal sorumluluk projelerimize bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Onkoloji Hastanemizde lösemi tedavisi gören çocuklarımıza öncelikle Cenabı Allah’tan acil şifalar diliyorum. Bütün çocuklarımız bizim için ayrı bir değer ve kıymettir. Bugünde lösemili çocuklarımızla bir araya geldik, onlara çeşitli hediyeler verip, moral aşılamaya çalıştık. Geleceğimizin teminatı olan tüm evlatlarımızın sağlıklı ve güzel bir hayata sahip olabilmesi içinde elimizden geleni yapıyoruz. Lösemi hastalığı da tedavi edilebilen bir hastalıktır ilacı da mutluluk ve sevgidir. Çocuklarımızın bu hastalıktan kurtulmaları için onları mutlu etmeliyiz, sevgimizi eksik etmemeliyiz ve onlara destek olarak bu hastalığı yenebileceklerini bilmeliyiz. Biliyoruz ki; bu hastalıklarda en önemli tedavi moraldir. Bizlerde onların morallerini yükseltmek umutlarını yeşertmek için elimizden geleni yapmalıyız. Her şeyden önce bu bizim insani ve vicdani bir görevimizdir. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı ve LÖSEV'in çalışmaları sayesinde lösemi ile mücadelede alanında büyük ilerleme sağlanmıştır. En modern tedavi yöntemleriyle lösemili hastaların büyük bölümü sağlıklarına kavuşmaktadırlar. Onkoloji Hastanemizde bu anlamda başarılı hizmetler sunuyor, gerek teknik donanımı gerekse de alanında uzman hekim kadrosuyla birlikte hepimizin gururu olmaya devam ediyor. Çocuklarımızın yüzünün güldüğü ve moral kazandıkları bu etkinliğe katkılarını esirgemeyen İnönü Üniversitesi Rektörümüze, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliğimize, Karaciğer Enstitüsü Müdürlüğümüze, İşadamımız Rıdvan Budak’a, Doktorlarımıza ve hastane çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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