Malatya polisinden kan bağışı

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Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle Malatya Polisi Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve personellerin katılımı ile İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde “177. Yılda 177 Ünite Kan” sloganıyla düzenlenen etkinlikte Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.

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