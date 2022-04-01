Belediye Meclis üyesi Akşahin son yolculuğuna uğurlandı

Kanser hastalığına yakalandıktan sonra hayatını kaybeden Malatya’nın Arapgir Belediyesi Başkan Vekili, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Akşahin, memleketi Arapgir’de son yolculuğunu uğurlandı.
Bir süre önce kanser hastalığına yakalanan Arapgir Belediyesi Başkan Vekili, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Akşahin (61) İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akşahin’in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından memleketi Malatya’ya getirilerek Arapgir ilçesi Suceyin mahallesinde yoğun katılım ile toprağa verildi.
Akşahin’in cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun yanı sıra çok ilçe belediye başkanı, siyasi, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.