Malatya'da Otizm Farkındalık Günü kutlandı

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Otizm Derneği tarafında "Farkındalık programı " düzenlendi.

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Malatya Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Alaettin Baydaş ile otizmli özel çocuklar ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Alaettin Baydaş, “Otizm dünyada 1944 yılından itibaren, farklı bir engelli gurubu olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de otistik bireylere milli eğitim bakanlığı bünyesinde,1995 yılından itibaren otistik çocuklara, eğitimleri ile çalışmalara başlanmıştır. Şu anki verilere göre her 54 doğumda bir otizmli çocuk dünyaya gelmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık bir milyonun üzerinde otizmli bireyin, olduğu tahmin edilmektedir. Saygı değer misafirler otizm yasam boyu süren bir hastalık, otizmli bireylere kaliteli bir eğitim iyi gelmektedir. Birde spor aktivitelerinin iyi geldiğini söyleyebiliriz. Otizmli evlada sahip olan ailelerin ne kadar zor bir yaşam yaşadıklarını vurgulamak isterim” dedi.

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ise, “Bakanlığımız Malatya’ da her ay 430 çocuğumuz evde bakım ücreti olarak aylık yaklaşık 1 milyonun üzerinde ailelerine ödeme yapıyoruz “ şeklinde konuştu.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, dünyada otizmin görülme sıklığının günümüzde çok büyük bir hızla artığını belirterek, “1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan 1’ine otizm tanısı konulduğu tahmin edilirken, günümüzde her 54 çocuktan 1’inin otizm tanısı aldığı tahmin edilmektedir. Hayat, kendi akışı içinde elbette ilerliyor, özel öğrencilerimiz, bireylerimiz için de bu akış daha özel ve daha çok duyarlılık gerektiriyor. Onlar, bu gezegenin "Özel çocukları" olarak biliniyorlar. Gerçekten özel ilgiye ve sevgiye ihtiyaçları var. Toplumu bu konuda bilgilendirmek ve bir farkındalık oluşturmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Özel Eğitim Kurumlarımızda, alanında yetişmiş eğitimcilerimiz ve çalışanlarımızla, idarecilerimizle gerçekten özverili bir çaba içindeyiz” diye konuştu.

Program, otizmli çocukların müzik etkinliği ile sona erdi.

