Malatya’da zehir tacirlerine darbe

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Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir yolcu otobüsünde şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada, bagaj arasına gizlenmiş vaziyette 12 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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