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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay: “2021 yılının Üniversitesi olmak gurur verici”

İHA

Rektör Kızılay: “2021 yılının Üniversitesi olmak gurur verici”

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yılın üniversitesi seçilmelerini değerlendirerek, “2021 Yılının Üniversitesi Olmak Gurur Verici” dedi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, IARC tarafından düzenlenen Yılın Üniversitesi Açık Uluslararası Yarışması’nda İnönü Üniversitesi’nin “2021 Yılının Üniversitesi” seçilmesini değerlendirdi.
İnönü Üniversitesinin bu başarısından gurur duyup mutlu olduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “İnönü Üniversitesinin bu başarısı bizi gururlandırdı. Kanada merkezli bir araştırma kurumu üniversiteleri dünyada sıralıyor. Bu kurum bizi yılın üniversitesi seçti. Bizden üniversitemizin her alanında bilgiler istediler. Bizim tabi iddiamız sağlıkta yılın üniversitesi olmaktı. Onu bekliyorduk çünkü orada da başarılarımız dünya ölçeğinde başarılar. Ama kampüsümüz biliyorsunuz yeşil kampüs ve burada çok güzel çalışmalar devam ediyor. Yılın Kampüsü dalında birincilik aldık. Bundan mutluyuz” dedi.
İnönü Üniversitesi öğrencilerinin tadını en güzel şekilde çıkaracakları bir kampüse sahip olduklarını ve böyle bir kampüse sahip oldukları için öğrencilerin gurur duymaları gerektiğini vurgulayan Kızılay, “Baharın güzellikleri başladı, nevruz çiçekleri çıkmaya başladı. Baharın güzellikleriyle birlikte kampüsümüz daha da güzel hale geldi. Bundan sonraki süreçte de tüm öğrencilerimizin, çalışanlarımızın kampüsün bu güzelliklerini yaşamalarını istiyorum. Üniversitemizin bu başarısı gurur verici” ifadelerini kullandı.
“Yılın Üniversitesi” olma başarısının sürdürülebilir olması amacıyla yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kızılay, “Sürdürülebilirlik önemli, kalite, akreditasyon önemli, yeşil kampüs çalışmaları önemli. Bütün bu çalışmalara biz sistematik olarak devam ediyoruz. Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü web sitemizden dinleyen, izleyen izleyicilerimiz ulaşabilir. Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü adı altında altı başlıkta çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Akreditasyon çalışmalarımız, kalite çalışmalarımız belli düzeyi geçti. Bu derinlemesine devam ediyor. Bilimsel çalışmalar ve faaliyetler devam ediyor. Eğitimle ilgili, uygulamalı eğitim, lisansüstü eğitim çalışmaları, kariyer merkezi çalışmaları devam ediyor. Ancak önemli olan sürdürülebilirlik. Bir başarının bir kez elde edilmesi güzel bir şey ama yeterli değil. Önemli olan geldiğimiz seviyeyi koruyabilmek, yükselerek devam ettirebilmek. Hedefimiz bu. Bütün çalışmalarımızda bunların sürmesi için sistematik bir yapı kurduk” diye konuştu.

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