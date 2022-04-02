Malatya Kaysı Çiçeği Şenliği Fotoğrafçılar Maratonu sonuçları belli oldu. Arguvanlı fotoğraf sanatçısı Rıza Parlak’ın fotoğrafı birinci seçildi. Parlak, para ödülünü burs verdiği öğrencilerle paylaşacak.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından organize edilen ödüllü fotoğraf yarışmasında
Arguvanlı Fotoğraf Sanatçısı Rıza Parlak’ın Şotik Mahallesi’nde çektiği fotoğrafla birinci seçildi. Para ödülü olan yarışmada çeşitli dallarda, konusu tarihi arkeolojik dokusu, doğal güzellikler, gastronomik unsurlar, kültürel zenginlikler, günlük sosyal yaşam izlerini kapsayan fotoğraflar yarışmada ilgi gördü.
86 fotoğrafçının katıldığı yarışmaya 263 fotoğraf arasında yapılan değerlendirmede Arguvanlı Rıza Parlak'ın (Şotik) Çobandere’de çektiği fotoğraf jüri tarafında birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmada Fatih Aras Güleç’in fotoğrafı ikinci ve Mehmet Balta’nın fotoğrafı da üçüncü seçildi. Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı belediyelerin özel ödül vereceği fotoğraflar da belirlendi.
Ödül parası öğrencilere
Birinci olan Arguvanlı Fotoğraf Sanatçısı Rıza Parlak, burada verilen para ödülünü burs verdiği öğrencileri ile paylaşacağını ifade etti.
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