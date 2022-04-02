Erdoğan: Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız (2)



'MALATYA´YI HEDEFLERİNE UYGUN ALTYAPIYA KAVUŞTURMAK İÇİN YATIRIMLARI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ'

Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1'inci Kısım Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada Selçuklu'nun Osmanlı'nın yadigârı, Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı güzelliğine yakışır yeni bir esere daha kavuşturmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Tarihi Kralyolu ve İpekyolu güzergâhları üzerinde bulunan Malatya, bugün de kara, hava ve demiryolları ağlarıyla bölgesinin ekonomik ve sosyal merkezi konumundadır. Tarımdan ticarete, sanayiden turizme kadar pek çok alanda gelişmeye devam eden Malatya´yı hedeflerine uygun altyapıya kavuşturmak için yatırımları kesintisiz sürdürüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Ramazan´ın ilk gününün bereketiyle açılışını gerçekleştirdiğimiz Malatya çevreyolu da yapmış olduğumuz yatırımlardan biridir. Malatya büyüdükçe, geliştikçe, araç sayısı çoğaldıkça, merkezle bağlantılı istikametlerdeki trafik yoğunluğu da artmıştır. İlk kısmının açılışını yaptığımız Malatya Çevre Yolu projesi ile işte bu güzergâhtaki trafiği rahatlatıyor, şehrin hayat kalitesini yükseltiyoruz. Bağlantı yoluyla birlikte 53,5 kilometre uzunluğa sahip çevre yolumuzun üzerinde 12 kavşak köprüsü, 5 alt geçit, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından başlayıp, Pütürge Kavşağına kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı, 26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla şehir merkezindeki trafiği rahatlatarak; vakitten yılda 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak, ayrıca karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız. Toplam yatırım bedeli bir milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı yaklaşık 400 milyon liralık harcamayla tamamlanmıştır. Malatya´nın ulaşımda emrine sunulan bu imkânı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağına inanıyorum. Çevre yolumuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum."

'VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMINA HİZMET VEREN ESERLER İNŞA ETTİK'

"Dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu muhataralı süreçten ülkemizi adaletin, hakkaniyetin, huzurun, refahın sembolü olarak çıkarmak, yeni hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarımızın her karışında hem geçmişin ihmallerini telafi ettik hem de yeni ve büyük yatırımlar için gereken altyapıyı kurduk. Malatya çevreyolunu Türkiye'ye bir müjde olarak veriyoruz. Yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik."

'MİLLETİN AŞINA, EKMEĞİNE GÖZ DİKENLERE ACIMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacaklarını kaydederek, "Enerjide geçen yılın 2 katına varan destek sağlamış olacağız. Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakârlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir. Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Tarım, Turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum" diye konuştu.

BAKAN İSMAİLOĞLU, İNCELEMEDE BULUNDU

Malatya Çevreyolunun birinci kısmının açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanında yeni terminal binasını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir dizi temas ve açılışta bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binasında incelemede bulundu. Malatya Havalimanı yeni terminal binasındaki çalışma hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, bir süre inşaatta çalışan işçilerle de sohbet etti. Bakan Karaismailoğlu, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Malatya İl Teşkilatı, MHP Malatya İl Teşkilatı'nı da ziyaret ederek, Yeni Cami çevresinde esnafla bir araya geldi. (DHA)Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-04-02 18:47:23



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