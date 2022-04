Bakan Karaismailoğlu’ndan AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı ile MHP Malatya İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

Malatya Çevre Yolu 1. Kısım açılış törenine katılmak için Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu’na ziyarette, AK Parti Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, İl Başkanı İhsan Koca, il ve ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

İl Başkanı İhsan Koca tarafından Bakan Karaismailoğlu’na kayısı hediye edildi. Sonra ise Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları İl Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.



MHP ziyareti

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığının ardından MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nu burada MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MYK üyeleri Eyüp Gönültaş ve Ömer Ekici, İl Başkanı Mesut Samanlı ile partililer karşıladı.

Ziyarette ilk olarak konuşan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın da göreve gelmesiyle hem Türkiye'de hem de Malatya’mızda ulaşım alanında altyapı otoyol, köprü ve buna benzer bir çok alanda sayın bakanımızın çalışkanlığı ve konuya hakim olmasıyla Malatya’mıza ayrıca katkı sağlamıştır” dedi.



“Malatya’nın her türlü talebinin başımızın üzerinde yeri var”

Ziyaret de konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Malatya’nın her türlü talebinin başımızın üzerinde yeri var. Bu yüzden Malatya’nın her türlü refahını sağlayacak yaşam kalitesini yükseltecek işleri bitirmenin telaşı içerisindeyiz ekip olarak. Hepimizin tek derdi var, vatanımıza milletimize hayırlı işler yaparak halkımızın hayır duasını almak. İki yılda Kömürhan köprüsü ve Tohma köprüsünü açtık. Şimdi ise sizlerin bizlerden talep etmesiyle çevre yolu projesinin de ilk 26 km sini açacağız. En kısa zamanda da yolun tamamını hizmete sunacağız” dedi.



“Amacımız Türkiye'yi dünyanın gelişmiş 10 ekonomisi arasına koymak”

Ülke genelinde yapılan projelere değinen Karaismailoğlu, “Ülkemizin dört bir tarafında çok güzel işler oluyor. Son iki hafta içerisinde dünyanın en uzun asma köprüsü olan Çanakkale köprüsünü açtık, 101 km Malkara Çanakkale karayolunu açtık. Tokat’a gittik Tokat hava limanını açtık. Şimdi de Antalya hava limanının özelleştirilmesinde 2 milyar 100 milyon Euro’yu devletimizin hazinesine koyduk. Amacımız Türkiye'yi dünyanın gelişmiş 10 ekonomisi arasına koymak bu yüzden bakanlığımız kara, hava, deniz ve tren yolu gibi bütün sektörlerde hummalı bir çalışma yürütmekteyiz. Geçtiğimiz yıl Covid salgını nedeniyle bütün sistemler kilitlenmişken biz ülke olarak uzaya iki uydu gönderdik. TÜRKSAT 5A’yı 2021 yılının başında gönderdik ve dünyanın yüzde 30’una hizmet vermekte. TÜRKSAT 5B 2021 yılı sonunda gönderdiğimiz çok önemli haberleşme uydusu. Bu tür projelere hızla devam ettiğimiz gibi Malatya için de çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.