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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitenin bilimsel kalkınmaya katkı sunayor

İHA

Üniversitenin bilimsel kalkınmaya katkı sunayor

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitenin kuruluş yıldönümünü nedeniyle yaptığı değerlendirmede, ''Üniversitemiz, şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik ve sanatsal gelişimi ile bilimsel kalkınmasına katkı sunma misyonunu başarıyla yerine getirmektedir” dedi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı açıklamada İnönü Üniversitesi’nin 47. Yıldönümü kutladı. Kızılay açıklaamasında, “Üniversitemiz, 28 Ocak 1975’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 25 Mart 1975’te ise Cumhuriyet Senatosu’nda görüşülerek kabul edilen ve 3 Nisan 1975 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kanunu ile kurulmuştur.
İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün 25 Aralık 1973’te vefatı üzerine Malatya’ya açılması düşünülen üniversitenin İnönü Üniversitesi adıyla kurulması için milletvekili ve senatörlerin hazırladıkları kanun, Meclis’te görüşülerek kabul edilmiş ve üniversitemiz kuruluş kanununa göre Türkiye’deki üniversiteler arasında 14. sırada Temel Bilimler ve Eğitim olmak üzere iki fakülte ile kurulmuştur. Karakavak’ta bulunan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Hayvan Sağlığı Memurları Okulunun, şimdiki adıyla Sadreddin Konevî Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının tahsis edilmesiyle İnönü Üniversitesi, 19761977 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Temel Bilimler Fakültesinin Matematik Bölümüne 40, Fizik ve Kimya Bölümlerine otuzar olmak üzere toplam 100 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. 1984 yılında ise şu andaki mevcut yerleşkesine geçmiş ve hızla gelişmeye başlamıştır” ifadelerine yer verdi.
İnönü Üniversitesi’nin, bünyesinden iki üniversite çıkarmış, iki üniversitenin de kuruluşuna hamilik yapmış anaç bir üniversite olduğuna dikkat çeken Kızılay, “Üniversitemizin Adıyaman il sınırları içerisinde üniversitemize ait yüksek okul ve fakültelerin tek çatı altında birleştirilmesiyle 2006 yılında Adıyaman Üniversitesi kurulmuştur. Yine üniversitemize bağlı iki fakülte, bir yüksek okul ve sekiz meslek yüksek okulu ile bu birimlerdeki akademik ve idari personel 2018 yılında Kurucu Rektörlüğünü üstlendiğimiz Malatya Turgut Özal Üniversitesine devredilmiştir. Üniversitemiz ayrıca Batman Üniversitesi ile Mardin Artuklu Üniversitelerinin kuruluşlarına da hamilik yapmıştır” şeklinde açıklayıcı bilgi verdi. .
Kızılay, “47 yıllık köklü ve güçlü bir geleneğin temsilcisi olan üniversitemiz, 39 ülkeden 1219’u uluslararası olmak üzere 40 bine yakın öğrencisi, 150 bini aşan mezunu, 6 bin 200 akademik ve idari personeli ile ülkemizin ve dünyanın en saygın yüksek öğretim kurumlarından biridir. 7 bin dekarlık Merkez Yerleşkesi sadece ülkemizin değil, dünyanın da en güzel ve yeşil kampüsleri arasında yer almaktadır. Kurumsal yapısı, seçkin personeli ve nitelikli öğrenci profili ile üniversitemiz; 14 Fakülte, 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksek okulu, 6 Enstitü, 1 Teknokent ve 31 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile sağlık başta olmak üzere şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik ve sanatsal gelişimi ile bilimsel kalkınmasına katkı sunma misyonunu başarıyla yerine getirmektedir” dedi.
Kızılay açıklamasını şöyle tamamladı:
“Bu vesileyle üniversitemizin kuruluşu ve gelişiminde geçmişten bugüne emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sanayicilerimize ve meslek kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, hayırsever iş insanlarımıza, yerel ve ulusal basınımızın kıymetli çalışanları ile Malatyalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunarım. Ayrıca özverili çalışmalarıyla çok önemli başarılar elde eden değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimize gönülden teşekkür eder, İnönü Üniversitemize bilim ve değer üretme yolunda başarılarla dolu nice yıllar dilerim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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