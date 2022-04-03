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Şampiyonluk için ter döktüler

İHA

Şampiyonluk için ter döktüler

Malatya’da Okullar Arası Yıldızlar ve Gençler Wushu Taolu il seçmesi yarışmaları sona erdi. Sporcu öğrenciler, il şampiyonu olmak için ter döktüler.
Yakınca Kapalı Spor Salonunda 3 gün süren İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere toplam 25 okuldan 101 sporcu katılım sağladığı Wushu Taolu il seçmesi yarışmaları çekişmeli geçti.
Wushu Taolu il seçmesi yarışmaları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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