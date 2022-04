Fendoğlu: “Başbuğumuzun siyasi mirası, bizim de ona olan gönül ve dava borcumuzdur”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi ve Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkeş'in vefat yıl dönümü mesajında, “Türkiye’nin hedeflerine ulaşmak, Başbuğumuzun siyasi mirası, bizim de ona olan gönül ve dava borcumuzdur” dedi.

MHP MYK üyesi ve Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu, Alparslan Türkeş’in vefatının 25’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu mesajında,“Türk milletinin gönlünde mümtaz ve müstesna bir yeri bulunan, Ülkücü hareketin ve Milliyetçi Hareket Parti’sinin Kurucu Lideri 4 Nisan 1997 tarihinde, fani hayattan ebedi âleme arkasında gözü yaşlı milyonlar bırakarak göçen, Cennet Mekan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in Hakka yürüyüşünün akabinden geçen 25 yıla rağmen acısı aynı tazelikle kalbimizde, fikirleri, mücadelesi ve şahsiyeti aynı canlılıkla önümüzdedir. Türk Dünyasının Başbuğ’u, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen dirayet ve şahsiyet timsaliydi. Sahip olduğu meziyetlerle, savunduğu değerlerle siyaset ve devlet hayatımızda müstesna bir yer tutmuştu. Her şeyden önce bir dava insanı, ilkelerine, ülkülerine ve ülkesine meftun bir mücadele şuuruydu” ifadelerine yer verdi.

Türkeş’in, Türkiye’nin en zorlu dönemlerinde tarihin doğru tarafında duran, milli ve manevi emanetleri rehber edinen, taviz ve teslimiyete kapalı duran bir fıtrata haiz bir lider olduğuna dikkat çeken Fendoğlu, mesajını şöyle tamamladı:

“O, davasını bayraklaştıran, ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir irade ve idrak gücüne sahipti. Yalnızca son yurdumuzla sınırlı kalmayan, Türk’ün yaşadığı her yere umut güneşi gibi doğan milli bir heyecan, milliyetçi bir kılavuz ve Türkİslam medeniyetinin yılmaz bir savunucusudur. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş zamanının kabuklarını kıran, çağına damga vuran, Türkİslam ülküsünü bayraklaştıran inanmış bir dava insanıdır. Seksen yıllık şerefli ömrü pek çok mücadeleyle geçmiş, Türk Milletinin yetiştirdiği en büyük Devlet Adamlarından biridir. Yüce dinimizin buyruklarından hiçbir zaman ödün vermemiş, zorlukları Cenabı Allah’a sığınarak ve milletimize güvenerek aşmaya çalışmıştır. Türk milliyetçileri, Rahmetli Başbuğumuzun manevi rehberliğinde kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te Türkiye’yi lider ülke olma hedefine inşallah ulaştıracak ve Türk milletinin önündeki tüm bariyerleri bir bir yıkacaktır. Bu hedefe ulaşmak, Başbuğumuzun siyasi mirası, bizim de ona olan gönül ve dava borcumuzdur.

Bu vesile ile kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi asla değişmeyecek olan Cennet Mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e ve bugün hayatta olmayan bütün dava arkadaşlarımıza, tüm şehitlerimize bir kez daha Cenabı Allah’tan Rahmet diliyorum. Ruhu şad, kabri nur, mekanı cennet olsun.”

