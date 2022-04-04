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Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarının yapıldığı 35 metrelik yolda inceleme yaptı Gürkan: “Bir belediyenin bir dönemde yapacağı işlerin yüzlercesini yapıyoruz”

İHA

Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarının yapıldığı 35 metrelik yolda inceleme yaptı Gürkan: “Bir belediyenin bir dönemde yapacağı işlerin yüzlercesini yapıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fahri Kayahan, Altınkayısı Buvarı ve Bostanbaşı Mahallesini birbirine bağlayacak olan 35 metrelik yolda asfalt serim çalışmalarına başladı.
35 metre genişliğindeki yolda, yol açma çalışmalarının bitmesi ve alt yapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zemin iyileştirme çalışmalarından sonra yolda asfalt serim çalışmalarına başladı.
Yeni açılan yolda yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yaptığımız çalışmalar bir belediyenin bir dönemde yapacağı işler değil ama biz bir belediyenin bir dönemde yapacağı işlerin yüzlercesini yapıyoruz” dedi.

“35 metrelik yolu başka kimse açamazdı”
Başkan Gürkan ile birlikte inceleme gezisinde yer alan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “ Üç ay içerisinde ikinci ulaşım aksı müjdesini alıyoruz Malatya Büyükşehir Belediyesinden. Şehit Sami Kıbrız Caddesi Altınkayısı Bulvarına bağlandı. Altınkayısı Bulvarına bağlanan yol aksı 25 metre. Tarım alanında kalan yerlerde yer sahiplerinin rızasıyla inşallah o yolumuzda tamamlanacak ve önemli üç aksa kavuşmuş olacağız. Şu anda 35 metrelik yolumuzu Selahattin Başkanımızdan başka kimsenin açacağını tahmin etmiyorduk. Çünkü tarım alanı içerisinde kalan bir yerdi. Yeni açılan yolumuzda günlük 10 veya 15 bin aracın geçtiğini tahmin ediyorum. Yolun henüz yeni açıldığı dönemde stabilize çalışmaları sırasında yoldan geçen araç sürücülerinin çalışan işçilere yolun açılmasından dolayı teşekkür ettiklerini gördük. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir emek var, bir alın teri var. Ayrıca kış aylarında başkanımızın, personellerin, daire başkanlarının gece gündüz sahada olmalarına rağmen bazı insanların Büyükşehir Belediyesi ne yaptı dedikleri zaman en büyük haksızlığı sabaha kadar çalışan belki de uykusuz kalan işçilere haksızlık olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“2014 yılından itibaren olan sorunumuz çözüldü''
Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay da, “ 2014 yılında şehrimizin Büyükşehir olmasından sonra sorunu bir türlü çözülemeyen Saraybosna Caddemiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın Tarım Bakanlığı ile istişare etmesiyle çözüldü. Bostanbaşı Mahallemiz ilimizin ve ilçemizin en büyük mahallesi. Tecde ve Çilesiz bölgesinde oturan sakinlerimiz organize sanayi ve yakınca bölgesine gitmek için uzun bir mesafe yol gitmek zorundaydı. Yeni yolumuzun açılmasıyla ana arterlerdeki trafiğin yüzde 25 azalmasıyla beraber mahalle sakinlerimiz kısa zaman içerisinde ulaşımlarını sağlamaktadır. Konforlu olan 35 metrelik yolda Büyükşehir Belediyemiz 2021 yılında çalışmalara başlamıştı. MASKİ Genel Müdürlüğümüzde altyapı çalışmalarına başlamıştı. Şu anda da yolumuzun asfalt serim çalışmalarına başlandı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine Bostanbaşı Mahallemiz adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “ Yeni yolumuzun açıldığı bölgede ciddi bir şekilde trafik problemi vardı. Bostanbaşı ve Yakınca bölgesindeki vatandaşlarımızın tamamı doğuya geçmek istediklerinde çevre yolunu kullanmak durumunda kalıyorlardı. Buda hem yakıt hem de zaman anlamında problemlere neden oluyordu. Bölgede üç tane ulaşım aksı planladık. En büyük ulaşım aksımız 35 metrelik Alper Tunga Caddesi. Planlama süreçlerini Cumhurbaşkanlığı nezdinde Tarım Bakanlığı olurlarını tamamladık. Devamında imar uygulama süreçlerini tamamladık. Bölgenin altyapı çalışmalarını, elektrik, su, doğal gaz gibi çalışmaları tamamladık. Hava şartlarının müsaade etmesiyle birlikte bizler Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız zeminin iyileştirilmesi ve asfalt serim çalışmalarına başladı. Kısa sürede çalışmalarımız tamamlanacak ve yolumuz vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak” şeklinde konuştu.

“Alternatif yollar Malatya trafiğini rahatlatacak”
35 metrelik yol düşünüldüğünde Malatya tarihinde ilk defa ikinci alternatif, üçüncü, dördüncü ve beşinci alternatif yolun kendi dönemlerinde açıldığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “ Malatya trafik noktasında tek artere sıkışmış, tek arterler sabah ve akşam mesailerinde hakikaten insanları çileden çıkaran yapı formatında ve trafik ulaşımla ilgili sıkıntılı bir süreç yaşıyordu sürücülerimiz. Biz öncelikle planlamalarımızı yaptık ve hem güneyden hem de kuzeyden yeni aksların açılması gerektiğini ifade ettik. Yolumuzda yürüttüğümüz yapıların kaldırılmasından, ücretlerinin ödenmesine, altyapı çalışmalarına kadar süreç hakikaten başarıyla neticelendirilmiştir. Şu anda Anayurt Bulvarına mukabil esasta güneyde de yeni bir bulvar açıyoruz. İnşallah bulvarımızı da Battalgazi Bulvarı diye adlandırırız. Hem Malatya’mızın tarihi isimlerinin yer edilmesi noktasında hem de vatandaşlarımızın yollarda seyahat ederken tarihi şahsiyetlerimizi bilmeleri açısından önemlidir diye düşünüyorum.
Yolumuz yaklaşık 25 kilometrenin üzerine tekâmül etmektedir. Yani Bostanbaşı ve Yakınca’dan başlayıp, diğer yollarla daha sonrasında güney kuşak yoluyla bütünleşip Elazığ yoluna ulaşılmasını planlamaktayız. Dolayısıyla inşallah bu yıl güney kuşak yolunun özellikle Derme kanalının ortaya alınmasıyla ilgili ihale yapıldı. Şu anda TOKİ ile birlikte belediye olarak çalışıyoruz. O bölgedeki evlerin kaldırılmasıyla alakalı İmar İşleri Daire Başkanlığımız çalışıyor. Bunlar yapılırsa hem güneyde hem kuzeyde alternatif bulvar olacak. Yine güney kuşak yolu hemen altında kuzey kuşak yolu, hemen altında kuzey çevre yoluyla Malatya’nın kangrene dönmüş ulaşım sorunu da çözülecektir. Dikkat edilirse şu anda Anayurt Bulvarını açmamızla birlikte ve henüz stabilize olan yolumuzda 20 bine yakın aracın seyir etmesiyle yaklaşık 50 bin aracı trafikte ana akstan yeni yollarımıza çektik. Bu, Malatya’nın trafiği ve ulaşımı açısından önemli bir rahatlamadır.
İnşallah yıl sonu itibariyle kuzey kuşak yolumuz, güney kuşak yolumuz bitecek. Kuzey çevre yolu da 2023 yılının sonunda bittiği takdirde doğu ve batıda şehre girmesi gerekmeyen araçların direk güneyde bulunan illerle birlikte batı da bulunan illere gitmesi sağlanacak. Ayrıca o bölgelerden gelenlerin de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan illere gitmesi de sağlanacak ve buda Malatya trafiğini rahatlatacaktır. Malatya her şeye layıktır. Biz Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz. Sadece 35 metrelik yolumuzu düşünürseniz dikkat edilirse Malatya tarihinde ilk defa ikinci alternatif, üçüncü, dördüncü ve beşincide bizim dönemimizde açılıyor. Bir belediyenin bir dönemde yapacağı işler değil ama biz bir belediyenin bir dönemde yapacağı işlerin yüzlercesini yapıyoruz. Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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