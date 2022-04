Başkan Güder, öğrenciler ile iftarda buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ramazan Ayı İftar Programı” çerçevesinde İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Güder, “Gençlerimize olan sevgimizi ve önceliğimizi, ilçemize yaptığımız hizmet ve yatırımlarla açıkça gösteriyoruz” dedi.

Battalgazi'de Ramazan Ayı'nın bereketi gençlerle birlikte açılan iftar sofralarında yaşandı. Malatya İlahiyat Vakfı tarafından tertip edilen ve Battalgazi Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ramazan Ayı İftar Programı’ çerçevesinde öğrenciler ile iftar programında bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gençlerle tek tek sohbet etti. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan iftar programı çerçevesinde öğrencilerin taleplerini dinleyen ve onlara gelecek adına önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Güder, ilçedeki gençlik yatırımları hakkında da öğrencilere bilgiler verdi.



“İftar sahibine teşekkür ediyoruz”

Malatya İlahiyat Vakfı Başkanı Prof. Dr. Fikret Karaman, “Belediye başkanları ŞehrülEmin’dir ve aynı zamanda evin sahibidir. Bugün iftarın sahibi ise Battalgazi Belediyesi. Her akşam bu böyle devam edecek. Siz değerli öğrencilerimiz ile olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz bizim için nefsimizden daha önemli. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’de bugün mütevazi soframıza teşrif etti ve öğrencilerimiz ile iftar açtılar. Kendilerine teşekkür ediyor, hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Ramazan ayının bereketini gençlerimizle yaşıyoruz”

Sözlerine Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur getirmesini dileyerek başlayan Başkan Güder, “Rahmet, bereket ve oruç ayı olan Ramazan, kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği, ruhlarımızın güzel öğütlere ve uyarıcı telkinlere açık olduğu, manevi duygularımızın canlılık kazandığı, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği kutsal ve uğurlu bir aydır. Bugün Ramazan Ayı'nın bu bereketini gençlerle birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gençler benim hayatımda en önemli şey sizlersiniz. Benim hayatımda en önemli şey eğitim, okumak, öğrenmek ve okuduklarımızla, öğrendiklerimizle vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı olabilmektir. Biz sadece gençlerimizi çok sevdiğimiz için, ülkenin aydınlık yarınlarına gönül verdiğimiz için ve ülkenin aydınlık yarınları da sizler olduğunuz için, biz eğitime bambaşka bir şekilde önem veriyoruz. Gençlerimize olan sevgimizi ve önceliğimizi, ilçemize yaptığımız hizmet ve yatırımlarla açıkça gösteriyoruz. Bugüne kadar her daim sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Fakat sizden bir ricamız olacak. Öncelikle kendinize sonra ise topluma faydalı bireyler olun. Sorumluluğunuzun farkına varın. Çünkü sizler Türkiye’nin geleceği ve umudusunuz. Hamd olsun ki bu gençlerle gözümüz arkada kalmaz. Bizler 2019 yılında rekor bir oyla göreve geldiğimiz zaman vatandaşlarımıza hizmetin en güzelini götürmek için söz verdik ve bu sözü yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Sizlerde malumu üzerine ilçemizde gençlik hizmetlerimiz her zaman ön planda oldu. Hepinize kucak dolusu sevgiler aktarıyorum. Ramazanınız mübarek olsun” dedi.

