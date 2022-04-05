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İlk çeyrekte kuru kayısıdan 91 milyon 291 bin dolar gelir

İHA

İlk çeyrekte kuru kayısıdan 91 milyon 291 bin dolar gelir

Malatya’da kuru kayısıda 2022 yılın ilk çeyreğinde 91 milyon 291 bin dolar gelir elde edildi. Mart ayı kayısı ihracatında ise 36 milyon 464 bin dolar gelir sağlandı.
Malatya’da geride kalan Mart ayında 7 bin 325 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracat karşılığında ise 36 milyon 464 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Covid 19 pandemisinden bu yana gıdada yaşanan sıkıntı ve krize rağmen, 2022 yılında kuru kayısı ihracatının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
Mart ayı ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu ve Malatya’da toplamda 7 bin 325 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Özcan, “ Mart ayı ihracat rakamları gerçekten çok sevindirici. Hem ülkemiz hem de Malatya açısından çok önemli ihracat rakamlarını gerçekleştirdik ve bunun karşılığından Malatya ve ülke ekonomisine döviz girdisi sağladık. Covid 19 pandemisinden bu yana gıdada yaşanan bir takım sıkıntı ve krize rağmen kuru kayısıya olan talepte hem pazarlarını korurken hem de ciddi anlamda özellikle 2022 yılında ihracatına hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl Mart ayında toplamda 7 bin 325 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, bunun karşılığında 36 milyon 464 bin dolar gelir elde etmiş olduk. Mart ayının sona ermesiyle birlikte ilk çeyrek diye adlandırdığımız 2022’nin Ocak, Şubat, Mart aylarında 18 bin 499 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber 2022 yılının ilk çeyreğinde 91 milyon 291 bin dolar gelir getirdik” dedi.
"ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık bu sezonun ilk beşinde yer alan ülkelerin başında geliyor"
Çin’e toplamda 3 bin 792 ton ihracat gerçekleştirdiklerini ve bunun karşılığında ise 10 milyon 902 bin gelir elde ettiklerine değinen Özcan, “ Özellikle natürel pazarımız olan Çin’de de çok sevindirici rakamlar elimize geliyor. Çin bizim için önemli bir pazar. Çin’e toplamda 3 bin 792 ton ihracat gerçekleştirdik, karşılığında 10 milyon 902 bin dolar gelir elde etmiş olduk. Çin uzak doğu pazarları diye adlandırdığımız alan çok önemli bir alan, çünkü natürel ürün açısından çok önemli bir pazar. Bir taraftan ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık bu sezonun ilk beşinde yer alan ülkelerin başında geliyor. İnşallah Nisan ve Mayıs aylarında da rutin ihracatımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
Rusya ile ihracatta sıkıntının söz konusu olmadığını da dile getiren Özcan, “Son zamanlarda biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak savaştan kaynaklı sadece Ukrayna bölgesinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bu da inşallah en kısa sürede barış anlaşması ile normalleşmeye başlarsa ihracatımız o bölgeye devam eder. Rusya ile şuan ihracatımızda sıkıntı söz konusu değil. Rusya’ya ihracatımız devam ediyor. O bölgede ihracatçı arkadaşlarımız normal ticaretine devam ediyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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