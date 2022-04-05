Kaçak avlananlara ceza

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Malatya’da Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 4 kişiye 59 bin 440 TL idari para cezası uygulandı.

Yazıhan İlçesinde Sürür Mahallesi Karakaya Baraj Gölü kıyı hattında Jandarma Bot Timinin yapmış olduğu önleyici kolluk devriyesinde, 4 şahsın akü ile suya elektrik vermek suretiyle balık avladıkları tespit edildi.

Şahıslara, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan toplam 59 bin 440 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçen malzemeler Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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