Sporcularda Türkiye yarı finali sevinci

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Malatya’da yıldız Judo takımı sporcuları, Judo yıldızlar Türkiye yarı finaline katılacak olmanın sevincini yaşıyor.

Kars’ta 23 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan Judo Anadolu Yıldızlar Grup Şampiyonasına Malatya’dan katılan erkek ve kız takımı, grupta başarılı sonuçlar aldı. Malatya’nın başarılı yıldız Judo takımı sporcuları, 10 Nisan da Elazığ’da yapılacak Türkiye yarı finalde yarışmaya hak kazandılar.

Yıldız Judo takımı sporcuları, Türkiye yarı finalde yarışmasında Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmek için yoğun çalışacaklarını söylediler.

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