Çocukların fotoğraf merakı

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Malatya Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün desteğiyle açılan fotoğrafçılık kursuna katılan öğrenciler, çocuk yaşta fotoğraf çekmeyi öğreniyor.

Hayata Değer Kat Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen fotoğraf eğitimlerine Milli Egemenlik Ortaokulundan 12 öğrenci katılıyor.

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün desteğiyle açılan fotoğrafçılık kursu çerçevesinde hem teorik hem de uygulamalı eğitimler Fotoğraf Eğitmeni Yılmaz Konuk tarafından gerçekleştiriliyor. Fotoğraf Eğitmeni Yılmaz Konuk, teorik eğitimlerle birlikte uygulama çekimleri yaparak, çocukların fotoğraf çekimini daha kolay öğrenmelerini sağladıklarını, bu anlamda Turgut Özal Tabiat Parkında çocuklarla birlikte bir gezi yaptıklarını ifade etti.

Fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini ifade eden 7.sınıf öğrencisi Esra Buldu, yaklaşık 2 aydır eğitim aldığını, bu eğitimler çerçevesinde birçok şey öğrendiğini belirtti. Makineyi güvenli tutmayı, kadrajı ve ışığı ayarlamayı ve kompozisyon kurallarına uygun fotoğraf çekmeyi öğrendiğini belirten Esra Buldu, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.

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