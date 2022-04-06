Polise şüpheli paket eğitimi

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü personeline “Olay Yerinin Muhafazasında ve Şüpheli Paket olaylarında İlk Ekibin Görev ve Sorumlulukları Eğitimi” düzenlendi.

Olay Yeri İnceleme ve Bomba Uzmanları tarafından, Emniyetin çeşitli birimlerinde görevli 337 personele Olay Yerinin Muhafazasında ve Şüpheli Paket olaylarında uygulamada doğabilecek aksaklıkların önceden giderilmesi amacıyla İlk Ekibin Görev ve Sorumlulukları Konusunda eğitim verildi.

Olay yerinin muhafazasında ve şüpheli paket olaylarında herhangi bir vakayla karşılaşılmaması için zaman zaman böyle eğitimlerin tekrarlanacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.