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Gürkan: “Malatya trafiği yeni cadde ve bulvarlarla nefes alacak”

İHA

Gürkan: “Malatya trafiği yeni cadde ve bulvarlarla nefes alacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mıhlıdut Caddesi devamında çalışmaların büyük oranda tamamlandığı 35 metre genişliğindeki yolda incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür eden Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “Bu yolun açılması için Büyükşehir Belediyemizin İmar Daire Başkanlığı çok büyük mücadele verdi. Biz bir yolun sadece asfaltını görürüz. Oysa bir yolun öncesi var. Burada hak kaybı olmadan vatandaşın rızası doğrultusunda yol açmamız gerekiyordu. Bu konuda gerçekten Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük gayretleri oldu. Çünkü 35 metrelik yolda sadece 5 metrelik bir yolumuz vardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar neticesinde çözüm bulunarak, bu aks büyük bir ulaşım aksına bağlanmak üzere imar işleri tamamlandı. Bunun devamında bildiğiniz gibi Bostanbaşı yolu var, burası da bağlanacak. Ulaşım aksını rahatlatan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ederiz” dedi. Çilesiz Mahallesi Muhtarı Veysel Özfındık ise yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Çilesiz Mahallesi’nin hemen devamında bulunan Mıhlıdut Caddemizin devamındaki 35 metrelik yolun açılışında bulunuyoruz. Bu yolun açılışından dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilgili daire başkanlıklarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Mıhlıdut Caddesi devamındaki yol çalışmaları hakkında kısa bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,“Mıhlıdut Caddesi’ni Alper Tunga Caddemize bağlayan yolumuzdaki çalışmalar tamamlanarak yolumuzu ulaşıma açtık. Biz göreve geldiğimizde Malatya ile ilgili yaptığımız ankette yüzde 90 oranında birinci problem ulaşım ve trafikte yaşanan sorunlar yer alıyordu. Göreve geldikten sonra yapmış olduğumuz projeler çerçevesinde ilk etapta trafik ve ulaşımı rahatlatma noktasında Malatya’nın mevcut yapısı içerisinde ve mevcut veri planı içerisinde neler yapabiliriz diye planlamasını yaptık. Bu planlamalar doğrultusunda özellikle tek aksa sıkışmış tek bulvara sıkışmış bir Malatya’nın yeni alternatif bulvarları olması gerekiyordu. Bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışmada kuzey kısmına Anayurt Bulvarı’nı başlatarak, gerekli çalışmaları bitirdik ve şu anda trafiğe açıldı. İkinci etapta da tabi güney kısmında yine ana aksa alternatif olarak yeni bir yol açmamız gerekiyordu. Bu yolla ilgili Yakınca’dan başlayan Güney Kuşak Yolu’na ulaşabilecek bir aks olması gerekiyordu. Bununla alakalı olarak gerekli imar düzenlemeleri ve kamulaştırma çalışmalarını başlattık. Bugün geldiğimiz noktada 35 metrelik ana arter diye tabir ettiğimiz güneyde Anayurt Bulvarı’na alternatif olacak yeni bir bulvarı da hizmete açmanın zevkini, hazını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı olsun, Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı olsun ve Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ile diğer birimlerimize teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız da bu çalışmalarımızı yaparken, özellikle kişileri ikna etme sürecinde bizimle beraber canla başla çalıştılar. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın Malatya’mıza, Malatya insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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