POMEM’e anlamlı ziyaret

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Yıl dönümü dolayısıyla Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı’yı ziyaret eden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Polis Teşkilatı’nın Türkiye’nin güven, huzur ve asayişinde önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Yıldönümü nedeni ile Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı’yı makamında ziyaret etti.

Ülkede huzur ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı’nın önemine değinen Başkan Aydın, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Yıl dönümünü kutladı.

Aydın, “Türk Polis Teşkilatı'nın temeli 1845 yılında atıldı. 177 yılda ülkemizin huzur ve asayişini sağlama konusunda hep bir adım ileriye giderek ülkemizin mihenk taşını oluşturmaya devam etti. Emniyet Teşkilatımıza ilk adımı atma konusunda eğitim veren Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) de bu konuda önemli görevler üstleniyor. Bu vesile ile emeği geçen başta Müdürümüz Faruk Nalçacı’ya, eğitim veren emniyet güçlerine ve polis adaylarımıza başarılar diliyorum. Gece gündüz demeden çalışan emniyet mensuplarımıza ve görevi başında şehit olan tüm kahraman polislerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 177. Yıldönümü sebebi ile bizleri makamında kabul eden 1.sınıf Emniyet Müdürümüz Faruk Nalçacı’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren POMEM Müdürü Faruk Nalçacı MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Yıldönümü dolayısıyla POMEM Müdürü Faruk Nalçacı’ya plaket takdiminde bulundu.

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