Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Malatya'da yaşayan kas hastası 10 yaşındaki Muhammed'e polis ekipleri sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Polise olan ilgi sevgisinin aile tarafından İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine iletilmesinin ardından harekete geçen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri kas hastası 10 yaşındaki Muhammed Emin Kızrak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Polislerin evinde ziyaret ettiği Muhammed çok sevdiği polisleri karşısında görünce büyük mutluluk yaşarken, küçük Muhammed'in ailesi sürpriz ziyaret için polis ekiplerine teşekkür etti.

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