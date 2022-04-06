Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek görevi bırakıyor

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Yeni Malatyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Kulüp başkanı Adil Gevrek aday olmayacağını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı yazılı açıklama ile 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını ve genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

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