Yeni Malatyaspor, Genel Kurul'a gidiyor Başkan Adil Gevrek görevi bırakacağını açıkladı

Yeni Malatyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Kulüp başkanı Adil Gevrek aday olmayacağını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı yazılı açıklama ile 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını ve genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Yaklaşık 8 yıldır Yeni Malatyaspor'da başkanlık görevini sürdüren Gevrek 24 Nisan'daki Genel Kurul'da aday olmayacağını belirttiği açıklamasında, "2014 yılının Haziran ayında çıkmış olduğumuz bu dava yolunda, çok yıpranacağımızı bilerek ve buna talip olarak çıktık. Doğduğumuz topraklara, özlenen futbol heyecanı geri getirilmeli düşüncesiyle bu zorlu mücadeleye girme kararı aldım. Malatya futbolu 2. Ligd'e olmamalı, yeniden Süper Lig'e hatta UEFA'ya gidebilmeli ve ben bunun hayaliyle bu göreve talip oldum. Biliyorum ki ben bu düşüncelerimi o günlerde dostlarımla büyüklerimle paylaştığımda, yüzlerinde bir tebessümle onlar dahi bunun olacağına ihtimal vermiyorlardı. Doğruydu kolay değildi ama Malatyalı olmanın vermiş olduğu gurur ve azimle göreve talip olduk" dedi.



"8 yılda büyük başarılara imza attık"

8 yılda büyük başarılara imza atıklarını kaydeden Gevrek, "8 yıl içinde çok büyük başarılar bizlere nasip oldu. Bildiğiniz üzere 20142015 sezonu sonu 2.lig şampiyonluğu , 20162017 sezonu 1.lig şampiyonluğu , 20182019 Sezonu sonu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi derken 5 Sezondur Malatya futbolu, mazisine ve ismine yakışır bir şekilde ait olduğu Süper ligde temsil edildi. Görev süremiz boyunca en önemli hizmet kriterimiz finansal disiplinden taviz vermeden , borç yükü oluşturmadan , sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla Kulübümüzün ayakta kalması oldu. Bu amaçla, özellikle Şehrimizin dinamiklerini çok yormadan ,en önemli gelir kaynaklarımızın Naklen yayın, sponsorluk ve Futbolcu Bonservis gelirleri üzerine oluşturulan kısıtlı bütçelerle ligde mücadele etmeye çalıştık. 20192020 sezonu öncesinde bunu başarılı ve borçsuz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz, tüm Malatya kamuoyunun bildiği bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Kulübün içerisindeki bulunduğu mali tabloya da değinen Gevrek, "Pandemi dönemi ile birlikte ekonomik açıdan küresel bir krizin başladığı bir dönemde, şehrin dinamiklerinden çok büyük destekler alan diğer şehir takımlarıyla mücadeleye ve rekabete devam edebilmek için ilk defa 20192020 sezonu sonunda şehrimizin büyüklerinin kapılarını çalarak, rekabet ettiğimiz takımların aldığı desteklere nazaran çok düşük ölçülerde destek istedik. O günün şartında bu desteklerin verilmemesi halinde 23 sezon sonra kulübümüzün önünde oluşabilecek borç yükü noktasında uyarılarda bulunmak adına her siyasimize kayıt altına alınması ve olayın ciddiyetinin bilincinde olunması adına birer mektup yazarak kendileriyle paylaştım. Kendileriyle paylaşırken de özellikle dile getirdiğim konular kulübümüzün en önemli geliri olan naklen yayın gelirinin yayıncı kuruluşun indirim talebi ve TFF’nin bunun kabul etmesi sonucu kulübümüz çok ciddi bir gelir kaybı yaşadığı, yabancı futbolcuların sözleşmelerinin tamamının döviz üzerinden olduğu döviz kurundaki yükselmenin çok ciddi bir kur farkı oluşturduğu, yabancı futbolcu ihtarlarının bulunduğu bu ihtarların zamanında ödenmemesi halinde tek taraflı fesihlerin olacağı ve bu durumun sonunda Kulübümüzün FIFA nezdinde çok ciddi tazminatlar ödemek zorunda kalacağı, bugün bu rakamların ödenmemesi halinde maksimum 2 yıl sonra bu rakamın 10 katının ödenmek zorunda kalacağı konulardı. Gelinen noktada gerek 20192020 sezonu sonunda özellikle yabancı futbolcuların tek taraflı fesihleri sonucu CAS nezdinde kabul görünen fesih tazminatları, gerek hali hazırdaki futbolcularımızın biriken tahakkuk etmiş alacakları, kur farkları, naklen yayın gelirlerindeki düşüş gibi olumsuz parametreler sebebiyle kulübümüz ekonomik anlamda çok ciddi bir darboğazdan geçmeye çalışmaktadır. Bu durum halihazırda aşılabilir bir seviyede iken çok acil bir şekilde şehrimizin siyasilerinin, iş adamlarımızın Yeni Malatyaspor etrafında kenetlenerek, bu şehre olan vefa borcunun ödenmesi maksadıyla destek vermeleri elzemdir" şeklinde konuştu.



"Bundan sonra da Yeni Malatyaspor Kulübü’nün emrinde ve yanında olacağım"

Görev süresi içerisinde kendine destek veren herkese teşekkür ederek helallik isteyen Gevrek 24 Nisan'daki Genel Kurul'da aday olmayacağını ifade ederek, "Bugüne kadar vermiş olduğum tüm mücadeleyi Malatya futbolunun iyiliği adına verdiğimin, tartışmalar yaşadığım şehrin ileri gelenleriyle bugün problemli olmamın tek sebebinin Malatya futbolunun iyiliği adına olduğunun bilinmesi tek arzumdur. Kulübümüzün gelmiş olduğu duruma yürekten üzülen taraftarlarımızdan haklarını helal etmelerini istiyorum. 8 yıl boyunca beraber yol yürüdüğüm bana inanan ve destek olan tüm yöneticilerimize , kulüp personeline teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini istiyorum. En az benim kadar bu süreçte yıpranan , zaman ayırıp ilgilenemediğim çocuklarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Benim bu hayattaki en büyük sevdam Yeni Malatyaspor'dur. Ben sevdamdan vazgeçmem, vazgeçmeyeceğim. Bundan sonra da Yeni Malatyaspor Kulübü’nün emrinde ve yanında olacağım. Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda aday olmayacağımı belirterek , 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı aldığımızı kamuoyuna ilan ederiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.