Kayısı ağaçları 20 gün geç çiçek açtı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl kayısı ağaçlarının Malatya’da etkili olan soğuk hava nedeniyle yaklaşık 20 gün geç çiçek açtığını belirterek, Nisan ayından sonra kayısı rekoltesi hakkında değerlendirme yapılabileceğini ifade etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Mart ayında soğuk havanın etkisiyle kayısı çiçeklerinin açma döneminin Nisan ayına sarktığını belirterek, “ Normalde her yıl Mart ayının ikinci haftasında başlayan çiçeklenme dönemi bu yıl Nisan ayına sarktı. Soğuk hava dalgasını kısmen atlatmış bulunuyoruz” dedi.

İlk olarak düşük rakımlı bölgelerde açmaya başlayan çiçeklerin, yüksek rakımlı bölgelerde ise tomurcuklanma döneminde olduğunu belirten Özcan, “Son günlerde hızlı bir çiçeklenme dönemi yaşadık. Çünkü uzun bir süre tomurcuk bağlama döneminin soğuk hava dalgasından dolayı kayısı beklemek zorunda kaldık. Şuanda rakımı 1200’e kadar olan bölgelerde çok yoğun bir şekilde çiçeklenme dönemi devam ediyor. Kısmen 750800 rakıma kadar olan bölgelerde de çiçek dökmeye başladık. Şuana kadar kayısı ile ilgili sağlıklı açıklama yapmamız mümkün değil. Nisan ayının bitiminden sonra özellikle meyve bağlama dönemini de tamamladıktan sonra daha sağlıklı bir veri elimize gelir. Nisan ayının sonunda kamuoyuna bu konuda hem Tarım İl Müdürlüğü hem de Ticaret Borsası olarak daha sağlıklı bir bilgi vermeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

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